Zirvedeki borsada hangi hisseler? Kârlılığı artan bu şirketlere dikkat!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 11.024 ile kapanış rekoru kırarken; yabancı yatırımcıların bir günde 5,5 milyar TL’lik hisse alması dikkatlerden kaçmadı. Gözler bir yandan da hisse senetlerine çevrildi. İlk çeyrek bilançolarında geçen yıla göre kârlılığını yüksek oranda artıran büyük şirketler yatırımcının radarında… İşte o hisseler ve BİST100’e dair beklentiler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dün ilk defa 11.000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks, 11.024 ile tüm zamanların en yüksek kapanış rekoruna da imza attı. ABD’de TÜFE verisinin beklenti altında kalması, dolar faizlerinde düşü beklentisini artırdı. Böylece bütün gelişen ülke piyasalarıyla birlikte BİST100 de yukarı doğru ivmelendi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde ilk 3’te yer alan yabancı kurumlar yaklaşık 5,5 milyar TL’lik hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda AKBNK, YKBNK, ISCTR, BIMAS ve GUBRF en fazla para girişi gerçekleşen ilk 5 hisse arasında yer aldı.

Öte yandan BİST100 kapsamında ALFAS, KLSER, GUBRF, GARAN ve BRSAN hisseleri de %10-%7,40 arası primle en çok yükselenler arasında yer aldı.

BORSADA BU SEVİYELER KRİTİK

Borsada mayıs ayında görülen 11.088 zirvesi, yükselişin devamı halinde ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Daha yukarıda ise 11.120 ikinci direnç olarak gösteriliyor. Kâr satışları halinde ise 10.900 – 10.835 bandının ilk destek bölgesi olarak izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

DİKKAT ÇEKEN BİLANÇOLAR

Borsa zirveye yaklaşırken gözler de hisse senetlerine çevrildi. İntegral Yatırım tarafından yayımlanan araştırma raporunda, ilk çeyrekte kârlılıklarıyla öne çıkan şirketler paylaşıldı. İşte o şirketler ve bilançoları:

ASTOR ENERJİ

2023 yılının ilk çeyreğinde 123 milyon TL net kâr açıklayan ASTOR Enerji; bu yıl ilk çeyrekte 571,7 milyon TL net kâra ulaştı.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

2023 ilk çeyrekte 384,9 milyon TL olan net kar, bu yıl 1 milyar 148 TL’ye ulaştı.

AKSA AKRİLİK

Geçen yıl ilk 3 aylık dönemde 334,7 milyon TL kâr açıklayan şirket, bu yıl 675,2 milyon TL kârlılığa ulaştı.

ANADOLU SİGORTA

Borsadaki yüksek performansı ile öne çıkan Anadolu Sigorta; 138,4 milyon TL zarardan 2 milyar 866 milyon TL kârlılığa çıktı.

ASELSAN

Aselsan da 963 milyon TL zarardan 1 milyar 403,8 milyon TL kâra geçti.

BİM MAĞAZACILIK

BİM Mağazacılık’ın kârını; 1 milyar 165 milyon TL’den 3 milyar 878 milyon TL’ye çıkarması dikkat çekti.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Geçen yıl ilk çeyrekte 90,3 milyon TL net kâr açıklayan EREGL, bu yıl aynı dönemde 5 milyar 600 milyon TL kârlılığa ulaştı.

KONTROLMATİK

2023 yılının ilk çeyreğinde 202,3 milyon TL net kâr açıklayan KONTR, bu yıl 369,3 milyon TL kârlılığa çıktı.

MAVİ GİYİM

Mavi Giyim’in ilk çeyrekler itibarıyla kârlılığı; 421,5 milyon TL’den 960,2 milyon TL’ye çıktı.

MİA TEKNOLOJİ

Borsanın hızlı hareket eden hisselerinden Mia Teknoloji de 78,6 milyon TL kârlılıktan 669,1 milyon TL kârlılığa ulaştı.

TAV HAVALİMANLARI

Geçen yıl ilk çeyrekte 919 milyon TL zarar açıklayan TAV Havalimanları, bu yıl aynı dönemde 298,3 milyon TL net kâr elde etti.

TURKCELL

Bu yıl öne çıkan bir başka hisse olan TCELL de 269 milyon TL zarardan 2 milyar 634 milyon TL net kâra ulaştı.

TÜRK HAVA YOLLARI

THYAO ise 4 milyar 418 milyon TL olan kârını 6 milyar 931 milyon TL’ye çıkarmayı başardı.