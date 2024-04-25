Altın irtifa kaybediyor, fiyatlar nereye gidiyor? Gözler kritik 2 veride

Altında son dakika! 25 Nisan altın fiyatı kaç TL? Gram altın 2425 TL ve ons altın 2315 dolardan güne başlarken; bu seviyeler düne göre hafif değer kayıplarına işaret ediyor. Bugün ABD ilk çeyrek büyüme ve yarın Çekirdek Enflasyon verisi beklenti üzerinde gelirse “daha şahin FED” öngörülerinin ağırlık kazanması ve altın fiyatlarında baskının artması bekleniyor. Ons için 2295, gram için 2400 kritik destek olarak öne çıkıyor. Düşüşlerde kademeli alım öneriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında zirveden başlayan gerileme devam ediyor. Jeopolitik tansiyonun düşmesinin ardından, küresel bazda dolar fiyatlamaları ons üzerinde etkili oluyor. FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte; ABD İki Yıllık Tahvil Faizi yüzde 5’e, dolar endeksi 106,00’ya doğru yükseldi. Ters korelasyon etkisiyle birlikte düşüşe geçen ons altın, 2315 dolardan güne başladı. Gram altın da serbest piyasada benzer düşüşle 2425 TL’ye geriledi. Ons için 2295 dolar ve gram için 2400 TL’nin kritik destek olduğu belirtiliyor.

Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın hafif değer kaybıyla birlikte 2468-2524 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 112 TL, yarım altın 8 bin 349 TL ve tam altın da 16 bin 371 TL’den satılıyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Piyasalarda; ABD’de son TÜFE rakamlarının beklentiyi aşması ve FED’in faiz indirimlerini ötelemesinin takip edildiğini aktaran ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Son duruma bakıldığında FED’in eylül ayında ilk faiz indirimini yapabileceği fiyatlanıyor. Bir sonraki indirim ise aralık ayına işaret ediyor. Ancak oradaki fiyatlama da verilere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Gelinen noktada ‘FED hiç faiz indirmeyebilir’ sesleri de artık yükselmeye başladı. Bu anlamda bundan sonraki süreçte ABD’de açılanacak enflasyon ve büyüme verileri dikkatle izlenecek” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’DE “BÜYÜME” AÇIKLANACAK

Bu hafta ABD’de açıklanan nisan İmalat ve Hizmet PMI verilerinin beklenti altında kaldığını hatırlatan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Özellikle İmalat PMI’ın 50,0 seviyesi altına gerilediği görüldü ki, bu, ekonomik büyümede soğumaya işaret ediyor” dedi. Bugün ABD’de 1. Çeyrek Büyüme verisinin geleceğini ve %2,5 artış beklendiğini ifade eden Eryılmaz, “Bu rakamın üzerinde bir büyüme gelirse, faiz indirimlerinin öteleneceğine dair öngörüler yine artabilir. Yarın da çekirdek enflasyon beklenti üzeri gelirse, benzer eğilim ağırlık kazanabilir” şeklinde konuştu. Çekirdek enflasyonda martta, aylık 0,3 artış bekkeniyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

ABD’de FED’e dair beklentilerin düşmesi ve tahvil faizleri ile dolar endeksinin artmasına rağmen altın fiyatlarının jeopolitik riskler sebebiyle yükseldiğini söyleyen Eryılmaz, “Ancak Ortadoğu’da tansiyonun düşmesiyle birlikte ons altında düzeltme başladı. Buna rağmen 2300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altın fiyatlarının bir süre yatay bir bantta konsolide olması beklenebilir. Özellikle yarın çekirdek enflasyon beklentiyi aşarsa 2300 dolar altına sarkmalar yaşanabilir. Ons altında bu tarz gerilemeler orta ve uzun vadeli, kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kulandı.