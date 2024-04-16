Altın ve Bitcoin için kritik mesaj! Fed Başkanı Powell'dan son dakika faiz açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell altın ve kripto paraları yakından ilgilendiren faiz indirimine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Powell, "Enflasyon Fed'in bu yıl faizleri ne zaman düşüreceği konusunda belirsizlik oluşturdu" dedi.

Altın ve kripto para yatırımcılarının faiz indirimi beklentisi içinde olduğu ABD Merkez Bankası(Fed), yılın ikinci faiz toplantısında da kararını değiştirmedi. Faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutan Fed Başkanı Powell'den faiz indirimine ilişkin son dakika açıklama geldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantısında konuşan Powell, belirsizliğe işaret etti. Powell, şunları söyledi:

"Yüksek enflasyon devam ederse Fed, mevcut faiz oranını gerekli olduğu kadar koruyabilir. Enflasyonda güvenin sağlanması muhtemelen biraz daha uzun sürecek. Son veriler enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmediğini gösteriyor. 12 aylık Çekirdek PCE enflasyonu Mart ayında tahminlere göre çok az değişti. İşgücü piyasası devam eden güce rağmen daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor. ABD ekonomisi geçtiğimiz yıl boyunca son derece güçlü bir performans sergiledi. Son çeyrekteki enflasyon, Fed'in bu yıl faizleri ne zaman düşüreceği ya da düşürüp düşürmeyeceği konusunda yeni bir belirsizlik oluşturdu."

Öte yandan Powell’ın söylemleri piyasanın Haziran ayında faiz indirimi beklentilerinin aksine en erken indirimin Eylül ayında olabileceğini gösteriyor. Piyasalar 2024 başında 150 baz puan indirim beklerken şimdi 75 baz puan faiz indirimi dahi kesin değil.