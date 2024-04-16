Dolar yükseldi, altın durdu, borsa geriledi | 16 Nisan piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi %1,36 gerileyerek 9548 puandan günü tamamladı. Banka hisselerinde düşüş yüzde 4’ü geçti. Küresel olarak güçlenen dolarda 32,50 TL’ye doğru sınırlı ivmelenme yaşanıyor. Altın fiyatları ise jeopolitik risklerden kaynaklanan endişelerle birlikte yukarı-yatay eğilim sergiliyor. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 2645 TL’yi buldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü geride kalırken; dolarda sınırlı yükseliş, altın fiyatlarında duraklama ve borsada düşüş dikkat çekiyor. ABD’de dün açıklanan mart ayı perakende satışlar verisi 0,7 artış ile, yüzde 0,4 olan beklentinin üzerinde gelmişti. Bu veri ABD’de enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Dolar endeksinde 106,40 ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,65’e doğru yükseliş gerçekleşti.

Dolarda küresel anlamda yaşanan bu yükseliş iç piyasada da kendini gösterdi. Sabah 32,42 TL’den güne başlayan dolar, akşam saatlerinde 32,50’ye doğru ivmelendi.

ALTINDA GÜÇLÜ DOLAR BASKISI!

Bu arada son günlerde jeopolitik risklerden destek bulan ons altın, güçlenen dolarla birlikte yavaşladı. Gün içerisinde 2392 doları gören ons altın, akşam saatlerinde 2385 dolara yakın dengelenmeye çalışıyor. Serbest piyasada da gram altın 2495 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı da 2590-2645 TL alım-satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 420 TL, yarım altın 8 bin 947 TL ve tam altın 17 bin 375 TL’den satılıyor. FED’e dair faiz indirimi beklentileri azalsa da Ortadoğu’daki risklerin devam etmesi altın fiyatlarını diri tutuyor.

BORSADA KÂR SATIŞLARI

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bayram tatili öncesindeki son 3,5 işlem gününde yaklaşık yüzde 10 yükselmiş ve en yüksek 9849 seviyesini görmüştü. Yeni haftada kâr satışlarının hâkim olduğu BİST100, bugünkü işlemlerde yüzde 1,36 gerileyerek 9548 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Borsada zirve seviyeden gerçekleşen gerileme yüzde 3’e yaklaşırken; analistler, 9450 seviyesinin önemli bir destek olduğunu vurguluyor. Bugün, son dönemde hızlı yükselen banka hisselerine ciddi satışlar geldiği görüldü. Akbank, Yapık Kredi, İş Bankası ve Garanti Bankası hisselerinde %4’ün üzerinde kayıplar dikkat çekti.