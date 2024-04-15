Gram altın rekora, akaryakıt yeni zamlara yelken açacak! Ünlü ekonomistten piyasa için çarpıcı tahmin

Emtia fiyatları jeopolitik risklerle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından ünlü ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, altın ve petrol fiyatlarında rekor beklentisini açıkladı. Ünlü ekonomist gram altında yeni rekorlara, akaryakıtta ise yeni zamlara işaret etti.

İran’ın tarihinde ilk kez İsrail’e yönelik saldırısı piyasalara bomba gibi düştü. Saldırı sonrası jeopolitik risklerin artması altın fiyatları başta olmak üzere emtia piyasasında yükselişlere yol açtı. İsrail'in İran'a karşı vereceği cevap merak konusu olmayı sürdürürken, ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, Ortadoğu'da yaşanan gerilimi değerlendirdi. Öngel, Ons altında 300 dolarlık bir artış yaşanabileceğini vurgularken, petrolün ise 100 dolara ulaşacağını söyledi.

ONS ALTIN 300 DOLAR DAHA ARTACAK

Ons altın İran'ın İsrail'e saldırısıyla 2431 dolarla tüm zamanların zirve seviyesi gördü. Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel altın fiyatlarında yeni rekora işaret etti. Öngel, Yıl sonu altının ons fiyatı 2 bin 700 dolar seviyelerini görebilir” ifadelerini kullandı.

Öngel, şöyle konuştu:

“Altının güvenli liman olma özelliği sebebi ile zaten yüksek olan talebin artması ile birlikte ons başına 2 bin 400 dolara kadar yükseliş gözlemlenirken, mevcutta 2 bin 355 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bu arada en büyük yatırım bankası holdinglerinden olan Goldman Sachs'ta yıl sonu altın fiyatı tahminini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar/ons seviyesine yükseltti.”

PETROLDE 100 DOLAR TAHMİNİ

Jeopolitik risklerin varlığını koruması altın yatırımcısını 2024 yılında mutlu edeceğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren petrol için de tahminde bulundu. Öngel, “Petrol tarafında ise 90 dolar/varil seviyelerinin test edildiği bir ortamda İsrail'in muhtemel bir karşı saldırısı durumunda 100 dolar seviyelerinin görülmesi ve bu durumun küresel enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı oluşturması kaçınılmaz gözüküyor” dedi.

Öngel'in bu tahmini akaryakıta yeni zamların habercisi oldu.