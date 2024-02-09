Altın yatırımcısı dikkat! Uzmanlardan alım fırsatı uyarısı 

Altında son dakika… 9 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları 2080 TL’nin üzerinden yeni güne başladı. Düne göre primli bir açılış gerçekleşirken; ons altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram tarafına destek oluyor. Analistler, “Ons altın fiyatlarında 2020 doların altına doğru gerilemeler yaşandıkça, bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu yıl iyi bir portföyde, altının ağırlığı yüzde 25 civarında olabilir” görüşünü dile getiriyor. Ons altın için, bu hafta aşılamayan 2040-2044 dolar bandındaki direnç bölgesinin dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye Gazetesi Özel- Bir süredir ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve FED Başkanlarının “şahin” tonajlı açıklamalarından olumsuz etkilenen altın fiyatlarında, haftanın son işlem günü hareketli başladı. İçeride döviz kurlarında gözlemlenen sınırlı yükseliş eğilimi ve ons altında yatay görünüm, gram altın fiyatlarını destekliyor. Dolar endeksinde hafta başında her ne kadar 104,60 seviyesi görülse de işlemlerin iki gündür 104,00 sınırında sakin seyretmesi dikkat çekiyor. ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin ise 4,40 üzerinde konumlanması altını frenliyor.

9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Ons altın dünkü işlemlerde 2020 dolara kadar geriledi. Ancak gelen tepki alımları ile birlikte yeni güne 2032 dolar seviyelerinden başlangıç yapıyor. Bu seviyeler ons tarafında 5 günlük ortalamaya da işaret ediyor. Kısa vadeli yükseliş ivmesinin devamı için bu seviyelerin aşılması gerekiyor.

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı yeni işlem gününe (TSİ 08:15 itibarıyla) 2080 TL’nin hemen üzerinde başladı. Fiyatlar düne göre primli seyrediyor.

Çeyrek altın 3 bin 449, yarım altın 6 bin 876 ve tam altın 13 bin 630 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU SEVİYEYE DİKKAT!

Bugün altın fiyatlarını etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak Almanya’da açıklanacak TÜFE rakamlarının, euro/dolar paritesi üzerinde sınırlı etkileri gözükebilir. Güçlü gelebilecek bir TÜFE rakamı, paritede yukarı ve dolar endeksinde bir miktar aşağı hareketi destekleyebilir. Böyle bir gelişmenin ons aştın tarafına sınırlı pozitif yansımaları görülebilir. Hafta başından bu yana ons tarafında aşılamayan 2040-2044 dolar bandı kısa vadeli önemli bir direnç olarak öne çıkıyor.

ABD’DE İŞ GÜNÜ PİYASASI GÜÇLÜ

Dün açıklanan veriler arasında ABD’de Haftalık İşsizlik Başvurusu rakamları takip edildi. Buna göre 2 Şubat ile biten haftada işsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısı, önceki haftaya göre 9 bin kişi azaldı ve 218 bin olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti 221 bin seviyesinde şekillenmişti. Daha az kişinin işsizlik maaşı için başvuruda bulunması istihdam piyasasında canlılığa ve dolayısıyla FED’in dikkatle takip ettiği enflasyonist baskıların da bir miktar devamlılığına işaret etti.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Analistler altın fiyatlarında her geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz “Altın, FED üyelerinin şahin konuşmaları ile zaman zaman geriliyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ons altında 2020 dolar seviyesinin altına inişler yaşandıkça, alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Fiziki altın ya da altına dayalı yatırım fonlarına da bakılabilir. Bu yıl portföylerde altının ağırlığı yüzde 25 olarak tutulabilir” görüşünü dile getirdi.