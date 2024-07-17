Amazon Prime Day başladı: 300 bin üründe indirime gitti

Amazon’un büyük indirim kampanyası Prime Day, bu yıl dünyada 10’uncu, Türkiye’de ise beşinci defa düzenleniyor. 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day boyunca Prime üyeleri, elektronikten modaya, mutfak ürünlerinden kitaba 300 bini aşkın üründe çok avantajlı fırsatlar ve indirimlerden faydalanabilecek.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, indirim kampanyasının Türkiye’deki müşterilerin taleplerine göre belirlendiğini belirterek “1,7 milyon kişiyle görüşerek ‘hangi ürünlerde indirim istediklerini’ sorduk. ‘Prime İndirim Avcıları’nın verileri amazon.com.tr müşterilerinin alışveriş listelerine eklediği ürünlerle de birleştirilerek bu yıl en çok talep edilen indirimler belirlendi. Bu yıl Prime Day dönemi boyunca 650 bin ürünün 300 bininde indirimler sunuyoruz.

Prime üyeleri Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit imkanı sunuyoruz. Müşterilerimizi, satın aldıktan ürünlerde sonradan fiyatların düşmesine karşı da güvence altına alıyoruz, Prime Day boyunca fiyat düşerse aradaki farkı hediye kartı olarak müşterilerimizin Amazon hesaplarına tanımlıyoruz.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Ayrıca Prime üyeliğiyle birlikte ücretsiz gelen Prime Video ile ne izleyeceğim derdine son veriyoruz. Elbette Prime Gaming ile her ay yenilenen ücretsiz oyunlarla oyunseverleri de mutlu ediyoruz” dedi.

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL’ye sunan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz denenebiliyor. Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk üç ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.