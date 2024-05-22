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Haberler > Ekonomi > Anadolubank’ta üst düzey atama! Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce oldu

Anadolubank’ta üst düzey atama! Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anadolubank’ta üst düzey atama! Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce oldu
Bankacılık, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolubank Genel Müdürlüğü’ne, Banka’nın Yönetim Kurulu ve Denetim Komite Üyesi olarak görev yapan Suat İnce getirildi.

Türk bankacılık sektörünün saygın ve güçlü kurumları arasında yer alan Anadolubank’ta üst düzey atama gerçekleşti. Banka’nın Genel Müdürlüğü’ne, Anadolubank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan ve Şubat 2024’te Genel Müdür Vekili olarak  görev almaya başlayan Suat İnce atandı.

Anadolubank’ta üst düzey atama! Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce oldu - 1. Resim

SUAT İNCE KİMDİR?

Suat İnce, 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine T. İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2016 yılına kadar  T. İş Bankası A.Ş.’de çalışan Suat İnce;  Teftiş Kurulu Başkanlığı sonrası,  1994-2007 yılları arasında Ticari Krediler Bölüm Müdürü, Proje Finansmanı ve Kurumsal Krediler Bölüm Müdürü ve Bankanın Altunizade ve Kozyatağı Kurumsal Şubelerinde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

2007-2011 yılları arasında, Ticari Krediler Tahsis,  Sorunlu Krediler İzleme/Yapılandırma  ve Kurumsal Proje Finansmanı Kredi Tahsis Bölümlerinden; 2011-2016 yılları arasında ise  Kurumsal ve Ticari İş Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye İş Bankası döneminde, Şişecam, İş Leasing, İş Risk Sermayesi iştiraklerinin yanısıra Bankanın Almanya, Rusya, Gürcistan, Irak’da kurulu bankalarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca, 7 sene boyunca İş Bankası Munzam Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

2016-2020 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü/CEO olarak çalışan Suat İnce, aynı dönemde  Yatırım Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

2020-2022 yılları arasında CİNER Grubu’nda, yatırımlardan sorumlu grup CFO ve grubun yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Suat İnce; 2022 yılı başında HABAŞ Grup iştiraki Anadolubank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. Suat İnce, 23 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Anadolubank Genel Müdürü/CEO olarak atanmıştır.

Suat İnce evli ve bir çocuk babasıdır.   

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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