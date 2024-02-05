Ankara'dan emekliye seyyanen zam kulisi! Canlı yayında tarih ve rakam verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 49 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Ancak yapılan artış, emeklileri tatmin etmedi. Toplumun her kesiminde emekli maaş zammının yetersiz olduğu ifade edildi. Bunun üzerine seyyanen zam beklentisi oluştu. Peki emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Zeliha Bedir, Başkentte edindiği kulis bilgisini canlı yayında paylaştı. Bedir, emekli aylıklarına 4 bin TL ek zam yapılabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Türkiye'de hayat pahalılığı herkesin problemi. Ancak emekliler maaşlarının asgari ücretin de altında olması nedeniyle herkesten daha çok zorlanıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle zamlı maaşlar, ellere geçmeden erimeye başladı. Hal böyle olunca emekliler, Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk zammı yetersiz bulmaya ve seyyanen zam talep etmeye başladı.

Seyyanen zam konusunda ise iddialar havada uçuşuyor. Uzmanların zam beklentileri, 4 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Emekliler de aynı şekilde, bazıları 4 bin TL'nin yeterli olacağını söylerken, diğerleri asgari ücret kadar artış talep ediyor. Peki seyyanen zam ne kadar olacak ve hangi tarihte verilecek?

Kulislerde tarih için 10 Mart'a işaret ediliyor. Seçim arifesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla alakalı yapılacak çalışmaların ardından emekliye müjde verebileceği ifade ediliyor.

ANKARA'DAN SEYYANEN ZAM KULİSİ

Öte yandan, kulis bilgilerine bir yenisi daha eklendi ve bu seferki başkent Ankara'dan. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Zeliha Bedir, TGRT canlı yayınında Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı.

Emeklilerin yerel seçim için kritik bir grup olduğunu belirten Bedir, şunları kaydetti:

"10 Mart'tan sonra emeklilere 4 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve ev kadınlarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı bir paketin parçası."

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN DE ARTMASI BEKLENİYOR

Emekliye seyyanen zammın yanı sıra bayram ikramiyeleri de önemli bir tartışma konusu. Kulislerde, bayram ikramiyesine yakın zamanda zam yapılacağı belirtiliyor. Peki nasıl? Burada iki formül öne sürülüyor.

Formüllerin ilki yüzde 50 zam yapılarak 2 bin TL'lik bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılması.

İkinci formül ise tıpkı Cumhuriyet İkramiyesi gibi yüzde 150'lik zamla 5 bin TL'ye yükseltilmesi.

EMEKLİYE İNDİRİMLİ KART VERİLECEK

Yerel seçimler öncesi hükümetin emekliler için bazı yeni avantajlı uygulamaları yürürlüğe sokacağı belirtiliyor. Bu uygulamalar arasında 65 yaş üstü emeklilere özel kart verilmesi dikkat çekiyor.

Kartla emeklilere finansal açıdan destek olmak amaçlanıyor. Öğrenildiği üzere özel kart sayesinde emekliler, çeşitli indirimlerden yararlanabilecek.