Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Anlaşma olmazsa memur iş bırakacak! Bugün Çalışma Bakanlığında görüşme yapacaklar

Anlaşma olmazsa memur iş bırakacak! Bugün Çalışma Bakanlığında görüşme yapacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anlaşma olmazsa memur iş bırakacak! Bugün Çalışma Bakanlığında görüşme yapacaklar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Memur maaşlarına yapılacak zam için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ile hükümet Çalışma Bakanlığında bugün bir araya gelecek. Anlaşma çıkmazsa memurlar iş bırakacak.

Kamuda 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026 ile 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Hükûmetin verdiği 2 tekliften de memnun olmayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırı kurdu. Hükûmet, 12 Ağustos tarihinde verdiği ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve 2027’de de ilk 6 ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 4 zam teklif etmişti.

Önceki gün sunulan ikinci teklifinde hükûmet taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir” dedi. Hükûmetten gelecek son teklifi beklerken eylem hazırlığına da başlayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırları kurdu.

Başkan Ali Yalçın, Ankara’daki eylem çadırında yaptığı konuşmada masadan bekledikleri teklifin hâlâ gelmediğini belirterek “Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yeniden Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, görüşmede gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini belirterek “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Ali Yalçın da mali disiplin söylemiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmasından vazgeçilmesini talep etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP'den 'terörsüz Türkiye' buluşmasında net mesaj: Emperyal güçlerin alayına birden rest çekmektirTel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplandı! "Bu yalnızca başlangıç"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kara yollarında yeni dönem... Yollarda hız tuzağı sona eriyor! - EkonomiYollarda hız tuzağı sona eriyor!Konut ve arsa alırken dolandırıcı tuzaklarına dikkat! Gayrimenkulde güvenli alım-satım için tavsiyeler - EkonomiKonut ve arsa alırken dolandırıcı tuzaklarına dikkat!Ayçiçek yağı, un, yumurta... Memur maaşına teklif edildi, 1.000 TL ile marketten aldıklarıyla tepki gösterdiler - Ekonomi1.000 TL ile marketten aldıklarıyla tepki gösterdiler80 bin çiçekten sadece yarım kilo çıkıyor! "Dünyanın en pahalı" baharatının kilosu servet değerinde - Ekonomi"Dünyanın en pahalı" baharatının kilosu servet değerindeHalde 8, markette 80 lira olmasına sinirlendi! 5 ton ürünü ücretsiz dağıttı: Çöpe döksem millete ihanet - Ekonomi5 ton ürünü ücretsiz dağıttı: Çöpe döksem millete ihanetFırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti - EkonomiTırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...