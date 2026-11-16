ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,3 milyar euroluk anlaşma

Türk savunma sanayisinin iki önemli şirketi ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,3 milyar euroluk yeni sözleşme imzalandı. Anlaşma, füze teknolojilerine yönelik kritik sistemlerin tedarikini kapsıyor.

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile yeni sözleşmelere imza attığını duyurdu.

Açıklamaya göre, iki şirket arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 1 milyar 281 milyon 101 bin 744 euro tutarında sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'IN CİROSUNA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

16 Kasım 2026 tarihinde imzalanan sözleşmelerin ASELSAN'ın faaliyetlerine ve cirosuna olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin savunma sanayisindeki iki önemli kuruluşu arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınması açısından da önem taşıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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