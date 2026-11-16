EspressoLab'ın satış bedeli ortaya çıktı! BAE'li şirket alıyor

Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden olan ve 21 ülkede 400'den fazla şubesi bulunan EspressoLab'ın çoğunluk hissesine ilişkin anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli MAIR Group P.J.S.C.’nin yayımladığı finansal rapora göre, Espressolab’ın sahibi Eslab Kahve’nin yüzde 70 hissesi için yaklaşık 105 milyon dolar satın alma bedeli öngörüldü. Anlaşma kapsamında şirketin tamamına biçilen değer ise yaklaşık 150 milyon dolara ulaşıyor.

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EspressoLab'ın yüzde 70'i Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli MAIR Group'a satıldı. Satın alma işleminin tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı beklenirken, satışın mali detayları ortaya çıktı.

MAIR Group'un 11 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı, 30 Eylül 2026’da sona eren dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporunda, satın almanın mali detayları yer aldı.

SATIN ALMANIN BEDELİ 105 MİLYON DOLAR

Rapora göre MAIR Group, bağlı ortaklığı aracılığıyla Espressolab markasının sahibi olan Eslab Kahve'nin yüzde 70 hissesini devralmak üzere 23 Eylül 2026 tarihinde pay alım sözleşmesi imzaladı.

Söz konusu hisseler için tamamlanma koşullarına bağlı olarak yaklaşık 385 milyon Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (105 milyon dolar) tutarında satın alma bedeli öngörüldü.

Bu tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Eslab Kahve’nin tamamının özsermaye değeri yaklaşık 150 milyon dolar seviyesine geliyor. Ancak bu rakam şirketin borçları da dahil toplam işletme değerini ifade etmiyor.

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KURUCULARIN YÜZDE 30 PAYI KALACAK

Anlaşmaya göre Eslab Kahve’nin kurucuları ve mevcut hissedarları şirketteki yüzde 30'luk paylarını koruyacak. Böylece işlemin tamamlanmasıyla MAIR Group, şirketin çoğunluk hissesini ve kontrolünü elde edecek.

MAIR Group'un finansal raporunda, 30 Eylül 2026 itibarıyla hisse devrinin henüz tamamlanmadığı belirtildi. İşlemin ilgili düzenleyici kurumlardan alınacak izinler ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olduğu kaydedildi.

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21 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espressolab, Türkiye'de başlayan faaliyetlerini uluslararası pazarlara taşıdı. MAIR Group'un raporuna göre marka, Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kahve mağazasına ulaştı.

Bu mağazaların 310'dan fazlası Türkiye'de, 50'yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyetleri yalnızca kahve mağazacılığıyla sınırlı kalmıyor. Marka yönetimi, franchise sistemi, kahve tedariki ve kavurma, ürün dağıtımı, perakende ve dijital satış kanalları da iş modelinin önemli parçalarını oluşturuyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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