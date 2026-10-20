Avrupa’da sokaklar karıştı turistin rotası değişti! Yılbaşı tatili için Türkiye’ye ilgi arttı

Yabancılar için Noel (yılbaşı) tatili yaklaşırken Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Belçika’da süren protestolar, tatil tercihlerini değiştirdi. Sektör temsilcileri her yıl 5 milyon “Noel turisti” ağırlayan Türkiye’nin bu yıl daha fazla ilgi göreceğini belirtiyor. 25 Aralık- 4 Ocak için yapılan rezervasyonların arttığı ifade ediliyor. Antalya, İstanbul ve Kapadokya yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alıyor. Uçakla gelen ziyaretçilerin yanı sıra kara sınırlarında da hareketlilik bekleniyor.

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Avrupa’nın önemli turizm destinasyonlarında Noel tatili öncesinde yaşanan gelişmeler, seyahat planlarını da gündeme taşıdı. Fransa ve İtalya başta olmak üzere Portekiz, Yunanistan ve Belçika’da devam eden protestolar, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve konut krizi gibi sorunlarla birlikte toplumsal hareketliliği artırıyor. Avrupa’da tatil yapmayı planlayan ancak protestoların yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmak isteyen turistler, alternatif ülke ve şehirleri değerlendiriyor. Turizm acenteleri, Türkiye’nin bu süreçte öne çıkan destinasyonlar arasında bulunduğunu belirtiyor. Her yıl 20 günlük Noel tatilinde 4-5 milyon turist ağırlayan Türkiye’nin bu yıl daha fazla ilgi göreceği tahmin ediliyor. Türkiye, farklı tatil seçenekleriyle Noel ve yılbaşı döneminde yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Antalya, ılıman havası, açık otelleri ve yılbaşı programlarıyla öne çıkarken İstanbul kültür, alışveriş ve şehir tatili arayanlara hitap ediyor. Kapadokya ise kış manzaraları, mağara otelleri ve balon turlarıyla deneyim odaklı tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında bulunuyor. Türkiye’ye yönelik hareketliliğin yalnızca hava yoluyla gelen turistlerle sınırlı kalması beklenmiyor. Uçakla gelen ziyaretçilerin yanı sıra kara sınır kapılarında da yılbaşı döneminde hareketlilik yaşanabileceği, özellikle Van ve Edirne üzerinden girişlerde yoğunluk görülebileceği değerlendiriliyor. Bu bölgelerdeki hareketlilik, komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin seyahat tercihleriyle de şekilleniyor.

YERLİ TURİST DE İÇERİDE KALACAK

Her yıl Noel ve yılbaşı tatilini Avrupa’da geçirmek için yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının tercihleri de gündeme geliyor. Avrupa’daki protestolar ve güvenlik endişeleri, tatil planlarını yeniden değerlendirenlerin alternatif rotalara yönelmesine sebep olabiliyor. Sektör temsilcileri yurt dışı için erken alınan tatil turlarının iptal edildiğini ifade ediyor. Türkiye’de tatil yapmayı tercih edenlerin yanı sıra Dubai gibi destinasyonlar da seçenekler arasında bulunuyor.

İSTANBUL EN ÇOK İLGİ GÖREN DESTİNASYON

İstanbul’da faaliyet gösteren turizm acentesi yetkilisi Senem Tanrıyar ise “Noel ve yılbaşı dönemi, İstanbul’un yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğü dönemlerin başında geliyor. Avrupa’daki gelişmelerin de etkisiyle turistlerin tatil planlarını daha dikkatli yaptığını görüyoruz. Seyahat edenler artık yalnızca fiyatı değil, gidecekleri yerdeki güvenlik durumunu, ulaşım imkânlarını ve tatil boyunca yaşayabilecekleri deneyimleri de dikkate alıyor. İstanbul, kültür turizmi, alışveriş imkânları, restoranları ve yılbaşı etkinlikleriyle bu beklentilere cevap verebilecek şehirlerden biri. İstanbul’da birkaç günlük şehir tatili planlayan turistler, tarihî mekânları ziyaret ederken alışveriş ve gastronomi deneyimlerini de programa ekleyebiliyor” dedi.

KAPADOKYA’DA KIŞ TURİZMİ ÖNE ÇIKIYOR

Kapadokya’da hizmet veren turizm acentesi yetkilisi Ömer Soylu, “Kapadokya, kış aylarında sunduğu farklı atmosfer sayesinde yılbaşı tatili için öne çıkan bölgelerden biri. Peribacaları, karla kaplanan vadileri, mağara otelleri ve balon turları, bölgeyi klasik şehir tatillerinden ayrıştırıyor. Özellikle birkaç gününü farklı bir deneyim yaşayarak geçirmek isteyen yabancı turistler için Kapadokya güçlü bir alternatif sunuyor. Şimdiden rezervasyonların arttığını görüyoruz. Yer altı şehirleri, vadiler, yerel mutfak ve kültürel geziler, ziyaretçilerin tatillerini çeşitlendirmelerine imkân tanıyor” diye konuştu.

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