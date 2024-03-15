Ayakkabıda ihracat durdu, ithalat uçuşa geçti

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı sektörünün ihracatının 2023 yılında yüzde 20 azaldığını ithalatın iste yüzde 80 arttığını söyledi. Salıcı, üretime ilişkin sorunların finansmana erişim koşullarının iyileştirilmesi ile mümkün olacağını ifade etti.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı sektörünün 2023 yılı rakamları ve yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salıcı, ayakkabı yan sanayi ürün gurubu ihracatının 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 20 oranında miktarsal bazda bir azaldığını ithalatın ise miktarsal bazda yüzde 80 arttığını söyledi. Salıcı'nın açıklamalarında öne çıkan konu başlıkları...

SANAYİDE MAAŞ SKALASI

İşe yeni başlayanlar için çalışma yılındaki asgari ücret desek de burada firmaların kurumsal yapıları, kişi ile yaptıkları anlaşma, kişinin yetenek ve becerileri ön plana çıkar. Bu nedenle buna net bir rakam veremeyiz. Usta dediğimiz bireyler için de; uzun yıllardır sektöre ve çalıştığı kuruma hizmet etmiş bireyin tecrübesine ve emeğine fiyat biçmek yine çalıştığı kurum ile kendi arasında olan anlaşmaya bağlıdır.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Küresel olarak baktığımızda pandemi sonrasında tüm dünyada alıştığımız iş yapma biçimimiz, üretim modellerimiz, nihai tüketici alışkanlıkları değişti. Daha fazla inovasyona, nitelikli personele, teknolojiyi kullanmaya, markalaşmaya ihtiyacımız var. Bunun için hep dile getirdiğimiz gibi bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli personelin yetişmesi için eğitimde, üretimin daha verimli olabilmesi için finansmana erişimlerde, yerel üreticilerin daha fazla artması için de yatırım kolaylıklarının sağlanmasında da zihniyet değişikliklerine ihtiyacımız var.



AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı

VERGİ DÜZENLEMESİ BEKLENTİSİ

Sektörün içinde bulunduğu duruma baktığımıza özellikle ithalatta; geçen yıllara oranla gözle görülür bir artış bulunmaktadır. Bu artışın yükselmesi konusunda gerekli merciilerle sürekli irtibat halindeyiz. Bu konunun incelenerek sektörümüzdeki olumsuz yansımalarının bir an önce giderilmesi konusunda gereken çalışmaların yapılacağına inancımız sonsuzdur

FUAR İÇİN GERİ SAYIM

Her ne kadar küresel bir durgunluktan bahsetsek de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı öngörüsü ile hareket ediyoruz. Üretimin devamında; fuarları motive eden güç olarak değerlendiriyoruz. Yan sanayi sektöründe Avrasya’nın birinci, Avrupa’nın da ikinci en büyük fuarı olan AYSAF 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında 70. Kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek bir katılım bekliyoruz. Fuarımıza az bir zaman kala 18.000 m2 alanımız dolmuştur. Fuarı yine 80 ülkeden yaklaşık 20.000 kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz.