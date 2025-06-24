AYM'den ihale yasasına iptal! Kamu ihalelerinde kesinti iadesine yeşil ışık
Anayasa Mahkemesi (AYM), Kamu İhale Yasası’nda yer alan, kurum adına alınan sözleşme bedelinin on binde biriyle ilgili payın hiçbir şekilde iade edilmemesine dair hükmü iptal etti.
HABER MERKEZİ ANKARA - AYM’nin iptal gerekçesinde, ihalenin iptali veya sözleşmenin feshinde yüklenicinin kusurunun olmaması durumunda bile söz konusu payın iade edilmemesinin kişilere aşırı külfet yüklediği, anayasanın mülkiyet hakkını ihlal ettiği, kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi kişi aleyhine bozarak orantısız bir sınırlamaya sebep olduğu belirtildi.
İptal edilen hüküm, 100 milyar lirayı aşan kamu ihalelerinde, sözleşme bedelinin on binde beşi oranında Kamu İhale Kurumuna yapılan ödemenin hiçbir durumda iade edilemeyeceğini öngörüyor. AYM, hukuki bir boşluk oluşmaması için iptalin dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verdi. Bu süre içinde sözleşme bedeli payının hangi şartlarda iade edilmeyeceğine yönelik yeni bir yasa çıkarılacak.