AYM'den ihale yasasına iptal! Kamu ihalelerinde kesinti iadesine yeşil ışık

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kamu İhale Yasası’nda yer alan, kurum adına alınan sözleşme bedelinin on binde biriyle ilgili payın hiçbir şekilde iade edilmemesine dair hükmü iptal etti.

HABER MERKEZİ ANKARA - AYM’nin iptal gerekçesinde, ihalenin iptali veya sözleşmenin feshinde yüklenicinin kusurunun olmaması durumunda bile söz konusu payın iade edilmemesinin kişilere aşırı külfet yüklediği, anayasanın mülkiyet hakkını ihlal ettiği, kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi kişi aleyhine bozarak orantısız bir sınırlamaya sebep olduğu belirtildi.