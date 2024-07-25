AYM'den kötü haber! SGK da tazminat ödeyecek

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) kötü niyet tazminatından koruyan yasa hükmünü iptal etti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Elâzığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu “Primlerin Ödenmesi” başlığını taşıyan ve SGK’nın taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin aleyhe neticelenmesi hâlinde tazminattan koruyan hüküm, Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşındı.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin başvurusunu yerinde buldu ve SGK’yı tazminattan koruyan hükmü iptal etti.

"MUAF TUTULMAYI HAKLI KILAN NEDEN YOK"

AYM’nin kararında “Düzenleme ile bütçenin korunması için aleyhine kötü niyetle icra takibi başlatılmış olan kişilerin belirli bir külfete katlanmak zorunda bırakılmasının makul bir nedene dayandığından söz edilemez. Bir kamu idaresi olan kurumun alacağının bulunup bulunmadığını tespit etme bakımından geniş imkânlara sahip olduğu açıktır. Alacağın tespiti bağlamında icra takibi başlatan diğer kişilere göre belirli avantaja sahip olan kurumun kötü niyetle icra takibi başlattığı hâllerde tazminat ödemekten muaf tutulmasını haklı kılan bir nedenin bulunduğu söylenemez” denildi.

SGK, primler, idari para cezaları, gecikme cezaları ve katılım payı alacaklarının ödenmemesi durumunda icra takibi yoluna başvurabiliyor. AYM’nin iptal kararı sonrası SGK, kurum alacağını takip için açtığı icra davalarında, haksız yere dava açmış ve kaybetmişse kötü niyet tazminatına tabi tutulacak.