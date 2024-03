Bakan Işıkhan: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İş Pozitif Projemizi başlattığımız 9 Şubat’tan bu yana yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik. İnşallah bu rakam, her geçen gün katlanarak artacak“ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı’nın Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı’na katıldı. Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen program çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımının ve girişimciliğinin çeşitli hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla desteklenerek arttırılması ve bu yolla kadın istihdamının genişletilmesi hedeflendi. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da içerisinde bulunduğu 10 bakanlık tarafından desteklendi. Programın açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın erkek demeden hep birlikte çalışarak ve katma değer üreterek daha fazla yatırımla istihdamı arttıracaklarını vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İZİNDE KADIN İSTİHDAMI İÇİN BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Bakan Işıkhan, kadını toplumun kurucu unsuru olarak gören bir gelenekten ve kültürden geldiklerini ifade ederek, “Son 21 yılda ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesinde de kadınlar emeği, çabası ve gayreti ile aktif rol oynamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki mücadelesine öncülük etmiş ve bu alanda Türkiye’ye küresel bir vizyon kazandırmışlardır. Bizler de onların izinde yeni yüzyıla mührünü vuracak yeni bir kadın istihdam seferberliği için ilk adım olarak gördüğümüz önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

"9 ŞUBAT'TAN BU YANA YAKLAŞIK 1 AYDA 45 BİN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK"

Hükümet olarak en fazla önem verdikleri konuların başında kadın istihdamının geldiğini ve bu çerçevede İş Pozitif Projesi’ni başlattıklarını belirten Işıkhan, “Projemizi doğudan batıya, güneyden kuzeye her il ve bölgemizde anlatmak üzere yola çıktık. Projemizi başlattığımız 9 Şubat’tan bu yana yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik. İnşallah bu rakam, her geçen gün katlanarak artacak. Biz biliyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye’sine giden yol, kadın erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir” açıklamasında bulundu.



"SON 21 YILDA İŞKUR'UN AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINDAN YARARLANAN 5 MİLYON KİŞİNİN 2 BUÇUK MİLYONU KADIN"

İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyonu aşkın vatandaşın 4 milyondan fazlasını kadınların oluşturduğunu paylaşan Işıkhan, “Son 21 yılda İŞKUR’un Aktif İşgücü programlarından yararlanan vatandaşlarımızın sayısına baktığımızda yaklaşık 5 milyon insanımızın 2 buçuk milyonunu kadınların oluşturduğunu görüyoruz. Eğitim, özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında hayati bir öneme sahip. Bu sebeple eğitim, proje ve politikalarımızın merkezinde yer alan mühim bir konu. Bu anlamda kadınların mesleki eğitim programlarına ilgisi, kadınların bu alandaki varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” şeklinde konuştu.

Eğitimli ve nitelikli iş gücü hedefiyle 2023 yılı içerisinde 27 binin üzerinde kadını kurs ve programlardan yararlandırdıklarını sözlerine ekleyen Işıkhan, bu kapsamda yine 2023 yılı boyunca Türkiye genelinde 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti verildiğini aktardı. Bakanlık olarak sahip oldukları tüm imkanları seferber ederek Türkiye’nin istikbali için katma değer oluşturmaya çalıştıklarını ve İş Pozitif Projesi’nin de bu anlayışla hazırlanan bir proje olduğuna dikkati çeken Işıkhan, projenin istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörlerin çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi olduğunu kaydetti.

"PROJEYLE KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Işıkhan, çalışma hayatında kayıt dışılığın en büyük problemlerden biri olduğunu söyleyerek, “Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini, geleceğini, emeğini tehdit etmekte. Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece, kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Kadın istihdamı aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA KADINLARIN GÜCÜNDEN VE POZİTİF AYRIMCILIKTAN BAHSEDİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise eskiden Türkiye’de kadın denilince akla negatif ayrımcılığın geldiğini belirterek, “Türkiye'nin 100’üncü yılında kadınların gücünden ve pozitif ayrımcılıktan bahsediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve arkasından devam eden toplam 10 bakanlığımızla birlikte başlattığı bu kıymetli iş pozitif projesi için Vedat bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı’nın Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Projesi çerçevesinde en fazla kadın istihdam eden firmaların temsilcilerine Bakan Işıkhan tarafından plaket takdim edildi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve kurum ve kuruluş ve özel firmaların insan kaynakları personeli katıldı.