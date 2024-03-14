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Haberler > Dünya > Rusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı

Rusya'dan ABD'li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan ABD&#039;li 227 yetkiliye ülkeye giriş yasağı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Listede, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan da var.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiğini aktardı.

ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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