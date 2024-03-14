Dünyanın gözü Rusya'daki seçimde... Putin'den seçim öncesi 'vatanseverlik' vurgusu

Rusya seçime gidiyor. 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak seçimde 112 milyon aşkın seçmen sandığa gidecek. Devlet Başkanlığı için 4 isim yarışırken, 6 yıl daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılan Vladimir Putin'den oy kullanma çağrısı geldi.

Rusya cuma gününden pazar gününe kadar sürecek olan Devlet Başkanlığı seçimine gidiyor. Devlet Başkanlığı seçimi için 4 isim yarışacak.

Ülke genelinde 15-17 Mart'ta yapılacak devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

1999'dan beri iktidarda olan Vladimir Putin'in 6 yıllık daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Putin'in yüzde 75'in üzerinde oy alması bekleniyor.

112 MİLYON SEÇMEN

Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, ülke genelinde 15, 16 ve 17 Mart’ta yapılacak devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Rusya’nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen oy verecek. Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştirilecek.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidilecek.

PUTİN'E 3 RAKİP

Seçimde, devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 aday yarışacak. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçim yarışına katılacak.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini alacak.

PUTİN'DEN 'VATANSEVERLİK' VURGUSU

Seçim öncesinde konuşan Rus lider, "Birlik ve kararlığımızın altını çizmek ve harekete geçmek hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Televizyonu'na konuşan Putin, "Sizden gelip oy vermenizi ve sevgili Rusya'mızın geleceği için vatanseverlik ve yurttaşlık görevinizi ifade etmenizi rica ediyorum. Bugün, seçimlere katılıp vatanseverliliğinizi gösterin' diye konuştu.

Putin ayrıca Ukrayna'nın son saldırısına ilişkin de konuştu. "Cephede yaşadıkları yenilginin ardından az da olsa dikkat çekmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanan Rus lider, nükleer silah kullanımı ile ilgili olarak, "Askeri-teknik açıdan kullanmaya hazırız" dedi. Finlandiya'ya asker yığma açıklamasıyla bir kez daha tüm dünyanın dikkatini çeken Putin, son açıklamasında "Daha önce Finlandiya sınırında askerlerimiz yoktu ama artık olacak" diye konuştu.

İSTİHBARATÇILIKTAN 2 KEZ BAŞBAKANLIĞA, 4 KEZ DEVLET BAŞKANLIĞINA

Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Sovyetler Birliği döneminde 1975'te Devlet Güvenlik Komitesinde (KGB) istihbarat elemanı olarak çalışma hayatına başlayan Putin, 1998'de Rusya Federasyonu'nun istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisinin (FSB) direktörlüğünü de yaptı.

1999'da Rusya'nın 5. başbakanı olan Putin, 31 Aralık 1999'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in ani şekilde istifa etmesiyle devlet başkan vekili oldu.

2000'de yapılan devlet başkanı seçimini kazanan Putin, 2008'e kadar 2 dönem bu görevi yürüttü.

2008-2012 döneminde devlet başkanlığına Dmitriy Medvedev seçilirken, Putin 2. kez Rusya'nın başbakanı oldu.

2012-2018 döneminde tekrar devlet başkanı seçilen Putin, 2018'deki seçimlerde de yaklaşık yüzde 77 oy alarak 4. kez devlet başkanı oldu.