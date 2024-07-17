Bakan Kacır'dan istihdam açıklaması: 32 milyon 900 bini aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mayıs ayı istihdam verileri açıklamasının ardından bu kez de hükümet kanadından net rakam geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, "İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı. İstihdam oranı yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile 12 yılın en düşük seviyesine geriledi" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istihdam verilerini paylaşmasının ardından ardından hükümet kanadından bir açıklama daha geldi.

Mayıs ayında işgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıkmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ne kadar vatandaşın istihdam edildiğini rakam vererek açıkladı.

"32 MİLYON 900 BİNİ AŞTI"

Tunceli Tekstilkent Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin istihdam verilerindeki yükselişini şu sözlerle duyurdu:

"İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı. İstihdam oranı yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerini yakaladık. "

BAKAN ŞİMŞEK'İN PAYLAŞTIĞI VERİLER

10 Temmuz 2024 tarihinde X sosyal medya hesabından istihdam verilerini açıklayan Bakan Şimşek, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor" diyerek şu verileri paylaşmıştı:

"İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi"