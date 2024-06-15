Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan müjdeyi verdi! 887 milyon liralık SED ödemesi bugün hesaplarda

Bakan müjdeyi verdi! 887 milyon liralık SED ödemesi bugün hesaplarda

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan müjdeyi verdi! 887 milyon liralık SED ödemesi bugün hesaplarda

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 887 milyon lira tutarındaki haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

887 MİLYON TL'LİK DESTEK HESAPLARA YATIRILIYOR

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dinimiz İslam'a göre kurban etinin üçte biri evine, üçte biri komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdırHer yerde aranıyordu! Çobanın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilosu 110 TL! Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu - EkonomiFiyatı duyan güneşin altında sıraya girdiZam gelmeden alınıp kullanılabilir mi? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması - EkonomiYurt dışı çıkış harcıyla ilgili beklenen açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız - EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, euro kaybettirdi - Ekonomiİşte haftanın en çok kazandıranıBir günlük tatil asgari ücreti aştı! Ünlü ilçeye bayramda ziyaretçi akını - EkonomiBir günlük tatil asgari ücreti aştıEn fazla bu şehirlerden konut alanlar kaybetti! Dikkat çeken ‘büyükşehir’ ve ‘sahil’ detayı! - EkonomiEn fazla bu şehirlerden konut alanlar kaybetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...