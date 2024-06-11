Bakan Şimşek Dünya Bankası Grubu Başkanı'nı ağırladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı makamında ağırladı. Dünya Bankası Grubu Başkanı seviyesinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyareti değerlendiren Bakan Şimşek, "Türkiye Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır" dedi. Öte yandan şu ana kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar kaynak ayıran Dünya Bankası'nın, ülkeye 10 milyar dolar daha ek finans sağlayacağı biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşme gerçekleştirdi.

Banga'yı makamında ağırlayan Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı seviyesinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyareti değerlendirdi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:

Dünya Bankası Grubu Başkanı Sayın Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi’ni görüştüğümüz verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi⁠ gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık.

TÜRKİYE BÖLGEDE İLK SIRADA

Türkiye Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır.

Dünya Bankası’na programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz.

10 MİLYAR DOLARLIK EK FİNANS

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar artırarak 35 milyar dolara çıkarmıştı.

Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.

Öte yandan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, devam eden fonlara ek olarak ülkeye 10 milyar dolarlık finansman sağlanacağını belirtmişti.