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Bakan Koca 'Bayramdan sonra' diyerek duyurdu: Randevu sisteminde yeni düzenleme

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, MHRS onaylı randevu sistemine tetkiklerin de dahil olacağını açıkladı. Yeni düzenleme Kurban Bayramı'ndan sonra geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda "Randevulu ve randevusuz bakılan hasta sayıları nedeyse eşittir" diyerek yeni Onaylı Randevu Sisteminin detaylarını açıklamıştı.

Koca, yeni sistemi şöyle duyurmuştu:

"Randevulu ve randevusuz bakılan hasta sayıları nedeyse eşittir. Randevulu muayene bazı zorunlulukları yanında getirdi. Nüfusun yaklaşık yarısı geçen yıl randevusuna gelmedi. 3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu sayısının yüzde 30'u kullanılamadı.

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak gelişmeyi paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleriyle bir altyapı kurduk. MHRS telefon ve internet erişiminin olduğu yerde yeni özellik kazandı."

Onaylı Randevu Sistemine göre hastalar akşam 20.00'ye kadar onay verecek veya gelemeyeceğini belirtecek. Sistem, Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçilecek.

65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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