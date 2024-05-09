Bakan Koca açıkladı: Hastane randevu sistemi (MHRS) değişti

SGK 8 kanser, 2 diyabet, 3 antidepresan olmak üzere 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

SGK 8 kanser, 2 diyabet, 3 antidepresan olmak üzere 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'deki yeni sistemi duyurdu. Koca, onaylı randevu sistemine dair "Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek ya da gelemeyeceğini belirtecek" açıklamasını yaptı.

ESMA ALTIN—Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hastane randevu sistemindeki (MHRS) değişiklikleri açıklayan Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Beyaz Kod uygulaması yanı sıra Gri Kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 31’den bir milyonda 14’e inmiştir. Gri Kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50’den fazladır.

AŞILAR YÜZDE 100 YERLİ OLACAK

23 Şehir Hastanemizde toplam 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 Şehir Hastanemizin yapımı devam etmektedir.

2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak.

MHRS'DE YENİ SİSTEM: ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. MHRS; telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda.

Sistem artık şöyle işleyecek:

Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

ÖNCELİKLİ 2 GRUP VAR

Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.

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Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkânı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz.

ÖNCELİK TALEP BIRAKAN HASTALARDA OLACAK

Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, öngörümüze göre, birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız.

Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim.