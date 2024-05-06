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Sağlıkta şiddet bitmiyor! Hasta yakınları, 112 çalışanlarına kürekle saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlıkta şiddet bitmiyor! Hasta yakınları, 112 çalışanlarına kürekle saldırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık ekibi çalışanlarına hasta yakınları kürekle saldırdı. Hamile sağlık çalışanının korkudan düşük riski yaşadığı öğrenilirken, bir sağlık çalışanı da gözünü cam parçası gelmesi sonucu yaralandı.

Adana Kozan'da gece 02.30 sularında Karacaoğlan Mahallesi'nde iddiaya göre kalp krizi ihbarına giden sağlık ekipleriyle hastanın oğlu Y.A. "geç geldiniz" iddiasıyla tartışmaya başladı. Sağlık çalışanları vakaya 5 dakika içinde geldiklerini söyledi.

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Hasta yakınları, 112 çalışanlarına kürekle saldırdı - 1. Resim

Ancak babası kalp krizi geçiren Y.A. isimli  şahıs ambulansla evin önüne gelen sağlık çalışanlarına kürekle saldırarak ambulansın ön camını ardından sağlık çalışanlarının bulunduğu kapıdaki camı kırdı.

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Hasta yakınları, 112 çalışanlarına kürekle saldırdı - 2. Resim

Araçta bulunan 21 haftalık hamile sağlık çalışanı D.K. yaşadığı korkuyla düşük tehlikesi nedeniyle tedavi altına alınırken diğer kadın sağlık çalışanı H.Ö. saldırı esnasında kırılan camın parçalarının gözüne gelmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Saldırgan Y.A. olay yerinden kaçarken polisler her yerde saldırganı arıyor. Kalp krizi geçiren baba ise hayatın kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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