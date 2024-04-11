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Temmuz hesabı değişti! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Temmuz hesabı değişti! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mayıs ayı enflasyon tahminiyle memur ve emekli maaşında hesap değişti. Bakan Şimşek, "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" derken, bu oran enflasyonda zirve olarak yorumlandı. Bakan Şimşek'in tahminine göre emekliye temmuzda yüzde 24, memura ise yüzde 19 zam yapılacak.

Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. 

BAKAN ŞİMŞEK'İN TAHMİNİ HESABI DEĞİŞTİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti. Bu oran ise enflasyonda zirve olarak yorumlanmıştı. Bakan  Şimşek'in mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası milyonlar yeniden hesap yapmaya başladı. 

EMEKLİ VE MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Şimşek'in mayıs enflasyon tahmini gerçekleşirse 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yüzde 19 zam alacak. 

EŞİTLEME OLUR MU?

Ocak ayında memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Enflasyona göre emekli maaşı ise yüzde 37,6 olmuştu. Emekli zammı ilk olarak yüzde 42,6'ya daha sonra ise yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Şimdi temmuzda da bir eşitleme olup olmayacağı merak konusu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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