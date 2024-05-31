Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 5,7 büyümesini değerlendirdi. Hedeflere kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten Bakan Şimşek, "Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedeflere kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor.

Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşti.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.

İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz.

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak."