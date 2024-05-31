Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz

Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz
Tüi̇k, Hazine Ve Maliye Bakanı, Ekonomi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 5,7 büyümesini değerlendirdi. Hedeflere kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten Bakan Şimşek, "Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedeflere kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi. 

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle: 

"Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor.

Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşti. 

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.

İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz. 

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
NBA’de finalin adı: Dallas Mavericks - Boston Celtics
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emekliye şehirlerarası yolcu otobüslerinde yüzde 20 indirim - EkonomiEmekliye yüzde 20 indirim dönemi başladıTürkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü - EkonomiTürkiye ekonomisinden güçlü büyümeÖzgür Özel'den hükümete "emekli zammı" çağrısı: 17 bin TL yapın, en çok size yarar - EkonomiÖzel, emekli zammı için rakam verdiDoğal gaza haziranda zam var mı? BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi - EkonomiDoğal gaza haziranda zam var mı?Bakan Bolat, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Toparlanma sürecek - EkonomiBakan Bolat, dış ticaret rakamlarını değerlendirdiUmutlar "güvercin Fed" için! Altın fiyatlarında gözler bu veride... - EkonomiAltın fiyatlarında gözler bu veride...
Sonraki Haber Yükleniyor...