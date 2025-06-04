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Bakan Şimşek'ten Lüksemburg'da kritik temaslar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Şimşek&#039;ten Lüksemburg&#039;da kritik temaslar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü.

Bakan Şimşek, Lüksemburg'daki görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg'un Türkiye için önemli ortak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Dijital inovasyondan sürdürülebilir finansa, üretimden Gümrük Birliğinin modernizasyonuna, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Üçüncü ülkelerde yeni işbirliği alanlarının kilidini açmak ve ortak iş fırsatlarnı keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık. Sıcak misafirperverliğiniz için minnettarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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