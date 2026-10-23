Bakan Uraloğlu hizmete açtı! 45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, "Korgun-Kurşunlu Yolu’nu 29 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş noktası olan Çankırı’nın Türkiye’nin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Çankırı’nın Hititler dönemine uzanan doğa harikası tuz madenleri, termal ve içmeleri, Sultan Süleyman Cami, Çivitçioğlu Medreseleri ve Hüyük Yeraltı Şehri gibi tarihi kültürel değerleri ile alternatif turizm faaliyetlerinde Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıldızı daha da parlatarak; Çankırı’nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz.”

ÇANKIRI’YA 55 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

2002 yılından bu yana Çankırı’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “2002’de 18 kilometre olan bölünmüş yolu, 256 kilometreye çıkardık. Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollar ile bağladık. 2016 yılında hizmete açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile özellikle kış aylarında zorlukla aşılan Ilgaz Dağı’nı yük ve yolcu taşıyan sürücüler için konforlu bir geçişe dönüştürdük.” diye konuştu.

Kastamonu-Çankırı güzergâhında yıl boyunca güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım imkânı sağladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, “Yalnızca iki il arasındaki yolu iyileştirmekle kalmadık Kastamonu ve Sinop gibi sahil kentlerinin iç kesimlerle olan bağlantısını güçlendirdik, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağı oluşturduk.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu hizmete açtı! 45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü

"KORGUN-KURŞUNLU YOLU’NU 29 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İNŞA ETTİK"

Bugün de Kurşunlu’nun bereketli ovalarını Korgun’un sanayi gücüyle, Çankırı’yı ise çok daha güçlü yarınlarla buluşturduklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Korgun-Kurşunlu Yolu’nu 29 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Yolumuzun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, 25,6 kilometresini ise gidiş gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamladık. Projemiz kapsamında 47 metrelik Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı’nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metrelik 1 adet çelik menfezi hizmete aldık. Yüksek rakımlı ve zorlu coğrafyadan geçen güzergahta yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek; ulaşım güvenliğini arttırdık, yol kullanıcılarına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Yolun platform genişliğini 7 metreden 12 metreye çıkararak, tasarım hızını da saatte 50 km’den 70 km’ye yükselttik.”

SEYAHAT SÜRESİ 24 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Sarp kayalık ve dik arazi yapısının olduğu kesimlerde 66 bin metrekare çelik ağ uygulaması yaparak ulaşım güvenliğini artırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Projenin ilk kilometrelerinde yer alan Kurşunlu Kavşağı’nı farklı seviyeli kavşak haline getirip güzergah üzerindeki demiryolları altgeçidini çelik menfezle geçerek akıcı trafik sağladık. Tüm bu çalışmalarımızla güzergâh uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu ise 8 bin 800 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız.” diye konuştu.

Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu Yolu’nun ulaşımda daha çok tercih edilebilir hale getirilmesiyle; Çankırı’dan yola çıkan bir aracın Korgun üzerinden Kurşunlu’ya ve D-100 Devlet Yolu’na güvenle bağlanmasını sağladıklarını söyleyerek “Bu sayede bu kesimdeki güzergahı yaklaşık 40 km kısaltmış olduk. Özetle bu yatırımımız; güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamanın ötesinde, Çankırı’mızın tarım, turizm ve ticaret potansiyelini çok daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşıyacak, bölgesel kalkınmamıza uzun vadeli büyük bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Bakan Uraloğlu hizmete açtı! 45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü

8 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uraloğlu ayrıca, Çankırı Çevre Yolu, Orta-Şabanözü Yolu, (Kurşunlu-Tosya)Ayrımı-Çankırı Yolu, Şabanözü- Ankara Yolu gibi 8 karayolu projesine de devam ettiklerini ifade etti. Uraloğlu, “Buraya gelmeden önce Orta – Şabanözü Yolu’ndaki çalışmalarımızı da yerinde inceledik. 27 km uzunluğunda projelendirdiğimiz bu yolumuzun 5 km’sini ve Bastak Köprüsü’nü 2025 yılı içerisinde trafiğe açtık. Proje kapsamında yapım çalışmaları devam eden Orta Çevre Yolu tarafındaki 3 km’lik kesimini de hizmete alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu hizmete açtı! 45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü

ÇANKIRI ÇEVRE YOLU’NDA HEDEF 2027

Öğleden önce ise yapım çalışmaları devam eden Çankırı Çevre Yolunda incelemelerde bulunacaklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bilindiği üzere Çevre Yolumuzun Kenbağı mevkiinden başlayıp Yapraklı Yolu ayrımına kadar uzanan 6,5 km’lik kesimini 2 yıl kadar önce hizmete sunmuştuk. Şu anda ise Yapraklı Kavşağı’ndan Eldivan Kavşağı’na kadar olan 6 km’lik kesimde çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimin de tamamlanmasıyla birlikte Çankırı şehir merkezini tamamen baypas ederek transit trafiği il merkezinden çevre yoluna aktarmış olacağız. İnşallah buradaki çalışmalarımızı da 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.”

"YÜKSEK HIZA UYGUN TREN MAKASLARINI ÇANKIRI’DA ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Çankırı’nın demiryolu ağını da güçlendirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, “Kırıkkale-Çankırı-Karabük-Zonguldak demiryolunun sinyalizasyonunu tamamladık. Şimdi de bu güzergâhtaki demiryolu tünellerini revize ederek, hattı modern elektrikli trenlerin kullanımına uygun hâle getirmeyi planlıyoruz. Çankırı Hızlı Tren Makas Fabrikasını kurduk. VADEMSAŞ ile daha önceleri Türkiye'de üretilmeyen her türlü konvansiyonel ve yüksek hıza uygun tren makaslarını Çankırı’da üretmeye başladık.” diye konuştu.

TURİSTİK TUZ EKSPRESİ 11 BİNE YAKIN YOLCUYA HİZMET VERDİ

2024 yılında Çankırı Valiliği ile işbirliği yaparak Çankırı turizm faaliyetlerinin lokomotiflerinden biri olan Turistik Tuz Ekspresi seferlerini başlattıklarını söyeyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’dan günübirlik Çankırı turu düzenlenmesini sağladık. Trenlerimizle yapılan yaklaşık 3 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaşan ziyaretçiler rehberler eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Yer Altı Tuz Şehri başta olmak üzere Çankırı’nın tüm tarihi ve turistik mekânları ziyaret edebiliyorlar. Bugüne kadar 11 bine yakın gezgine, Çankırı’mızın saklı kalmış eşsiz değerlerini ve zenginliklerini keşfetme imkânı sunduk. Sadece bu yıl içerisinde 12 sefer gerçekleştirdik ve yıl sonuna kadar 6 seferimiz daha olacak. 2027 yılında tekrar talep olması halinde yeni turistik seferler planlayacağız.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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