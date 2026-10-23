Sırma, Hayat, Akmina! Türkiye'nin ünlü markaları satılıyor, üçünü de aynı şirket alacak

Danone Türkiye, portföyünde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceysu’nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek üzere bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Devir işleminin tamamlanması için gerekli süreçlerin yürütülmesi bekleniyor.

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Danone Türkiye, su ve maden suyu pazarındaki üç markasının devri için önemli bir adım attı. Şirket, portföyünde yer alan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek amacıyla bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı.

DEVİR 2027'DE TAMAMLANACAK

Ceysu markasının sahibi olan Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ, söz konusu devir işleminin tamamlanmasıyla Sırma, Hayat ve Akmina markalarını da bünyesine katacak.

Devir işleminin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Ancak satışın resmiyet kazanabilmesi için Rekabet Kurumu'nun onayı başta olmak üzere gerekli yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

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DANONE'NİN ODAKLANDIĞI SEKTÖRLER

Danone Türkiye, devir sonrasında sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme alanlarına odaklanmayı sürdürecek.

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SU VE MADEN SUYU SEKTÖRÜNDE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye içecek pazarında faaliyet gösteren markaların el değiştirmesini öngören anlaşma, su ve maden suyu sektöründe dikkat çekti. Sırma, Hayat ve Akmina markalarının Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devriyle şirketin mevcut markalarına üç yeni marka daha eklenmiş olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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