Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Sırma, Hayat, Akmina! Türkiye'nin ünlü markaları satılıyor, üçünü de aynı şirket alacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sırma, Hayat, Akmina! Türkiye'nin ünlü markaları satılıyor, üçünü de aynı şirket alacak
Başlık ResmiSırma, Hayat, Akmina! Türkiye'nin ünlü markaları satılıyor, üçünü de aynı şirket alacak

Danone Türkiye, portföyünde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceysu’nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek üzere bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Devir işleminin tamamlanması için gerekli süreçlerin yürütülmesi bekleniyor.

Kaydet
|

Danone Türkiye, su ve maden suyu pazarındaki üç markasının devri için önemli bir adım attı. Şirket, portföyünde yer alan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek amacıyla bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı.

ÖNERİLEN HABERLER
Benzin ile motorin arasındaki makas açılıyor! 1 depoda fark 1.025 TL
EKONOMİ

Benzin ile motorin arasındaki makas açılıyor! 1 depoda fark 1.025 TL

DEVİR 2027'DE TAMAMLANACAK

Ceysu markasının sahibi olan Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ, söz konusu devir işleminin tamamlanmasıyla Sırma, Hayat ve Akmina markalarını da bünyesine katacak.

Devir işleminin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Ancak satışın resmiyet kazanabilmesi için Rekabet Kurumu'nun onayı başta olmak üzere gerekli yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
4 bin üretici ortağı var! 47 yıllık kooperatif konkordato ilan etti
EKONOMİ

4 bin üretici ortağı var! 47 yıllık kooperatif konkordato ilan etti

DANONE'NİN ODAKLANDIĞI SEKTÖRLER

Danone Türkiye, devir sonrasında sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme alanlarına odaklanmayı sürdürecek.

ÖNERİLEN HABERLER
TCMB tamam mı devam mı? Kritik mesaj ve beklentilerde ayrışma
EKONOMİ

TCMB tamam mı devam mı? Kritik mesaj ve beklentilerde ayrışma

SU VE MADEN SUYU SEKTÖRÜNDE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye içecek pazarında faaliyet gösteren markaların el değiştirmesini öngören anlaşma, su ve maden suyu sektöründe dikkat çekti. Sırma, Hayat ve Akmina markalarının Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devriyle şirketin mevcut markalarına üç yeni marka daha eklenmiş olacak.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.