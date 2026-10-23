Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Karar metnindeki “adımların büyüklüğü ve zamanlaması” değişikliği, yeni yorumları beraberinde getirdi. Kurumların yıl sonu beklentileri de ayrışıyor. HSBC, Citi, ING ve İş Yatırım politika faizinin yüzde 35'e gerilemesini beklerken, Akbank yüzde 36 tahminini koruyor. BBVA Research de daha temkinli tarafta yer alıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti. Banka, gecelik borç verme faizini yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.

Piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşen karar, faiz indirim sürecinin devamına ilişkin farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

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METİNDE DEĞİŞİKLİK

Karar metninde yapılan en önemli değişiklik, para politikası adımlarına ilişkin ifadede görüldü. TCMB, önceki metinlerde yer alan “Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır” ifadesini, “Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir” şeklinde değiştirdi.

TCMB tamam mı devam mı? Kritik mesaj ve beklentilerde ayrışma

NE ANLAMA GELİYOR?

Oyak Yatırım, değişikliği önceki metne kıyasla daha güvercin bir mesaj olarak değerlendirirken; Gedik Yatırım da “adımların büyüklüğü” vurgusunun, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmiş olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Ancak Gedik Yatırım'a göre “ihtiyatlı” ifadesinin korunması ve “enflasyon görünümünde belirgin, kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikasının sıkılaştırılabileceği” mesajının değiştirilmemesi, temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor.

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VERİLERE BAĞLI…

Citi ise söz konusu değişikliği, ilave faiz indirimlerinin gündemde olduğuna ancak indirimlerin hızının ve büyüklüğünün gelecek verilere bağlı kalacağına yönelik bir mesaj olarak yorumluyor.

İş Yatırım, yeni ifadenin TCMB'nin önünü açık tuttuğuna dikkat çekiyor. Kuruma göre Merkez Bankası, ekonomik yavaşlama belirginleşirse daha büyük faiz indirimlerini, petrol ve tahvil piyasalarındaki şokların ağırlaşması durumunda ise indirime ara vermeyi gündeminde tutabilir.

TCMB tamam mı devam mı? Kritik mesaj ve beklentilerde ayrışma

İNDİRİME DEVAM MI?

ING, mevcut koşullarda önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde aralık ayında da faiz indiriminin- devam edebileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık Akbank, metindeki “zamanlama” vurgusunun gerektiğinde faiz indirimlerine ara verilebileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Bu sebeple aralık ayında yeni bir indirim yapılacağına ilişkin kesin değerlendirme yapılamayacağına dikkat çekiyor.

BBVA Research de indirim sürecinin kesintisiz ilerlemeyebileceği görüşünü öne çıkardı. Kurum, enflasyonda net bir düşüş görülene kadar faizin mevcut seviyede tutulabileceğini öngörüyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

TCMB'nin faiz kararının ardından kurumların yıl sonu politika faizi ve enflasyon tahminleri de öne çıktı. Beklentilerde özellikle faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği ve enflasyonun ne hızla gerileyeceği konusunda ayrışma görülüyor.

-Citi: Politika faizinin 2026'yı yüzde 35'te tamamlayacağını öngörüyor. Bununla birlikte, ekonomik büyümenin beklentilerin altında kalması durumunda TCMB'nin daha güvercin bir politika izleyebileceğini değerlendiriyor.

-İş Yatırım: Politika faizinde 100'er baz puanlık indirimlerin devam edeceği varsayımıyla 2026 sonu için yüzde 35, 2027 sonu için yüzde 27 tahminini koruyor. Kurumun yıl sonu enflasyon beklentisi 2026 için yüzde 29,5 ve 2027 için yüzde 23...

-ING: Aralık ayında 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e gerilemesini bekliyor.

-HSBC: Politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35'e gerilemesini bekliyor.

-BBVA Research: Enflasyonun yüzde 30'un altına gerileyeceğinin belirginleşmesi halinde aralık ayında 100 baz puanlık bir indirim daha yapılabileceğini değerlendiriyor. Ancak kurum, net dezenflasyon işaretleri ortaya çıkana kadar faizin mevcut seviyede kalabileceği görüşünü de koruyor.

-Akbank: 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36, enflasyon tahminini ise yüzde 30 seviyesinde tutuyor. Kurum; jeopolitik riskler, maliyet baskıları ve küresel faizlerdeki yükseliş sebebiyle faiz indirimlerinin boyutu ve sürekliliği konusunda temkinli olunabileceğine dikkat çekiyor.

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