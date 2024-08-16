Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı basın toplantısında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamla ilgili gelen soruyu cevapladı. Uraloğlu, “2022’deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu” dedi.
Malazgirt Zaferi’nin 953'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek 8'inci 1071 Malazgirt Zaferi Anma etkinliklerinin tanıtım toplantısı, Okçular Vakfı’nda düzenlendi. Gerçekleştirilen basın toplantısına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
KÖPTÜ VE OTOYOL ZAMMINA İLK YORUM
Tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularının alınması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyollara gelen zamla ilgili soruyu cevapladı. Bakan Uraloğlu yapılan zamla ilgili, “2022’deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı