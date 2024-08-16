Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü zamlarıyla ilgili açıklama

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 14:16 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı basın toplantısında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamla ilgili gelen soruyu cevapladı. Uraloğlu, “2022’deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu” dedi.