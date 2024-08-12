Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tünel, köprü, otoyol... Ödemeler artık tek tıkla e-Devlet'ten yapılabilecek

Tünel, köprü, otoyol... Ödemeler artık tek tıkla e-Devlet'ten yapılabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tünel, köprü, otoyol... Ödemeler artık tek tıkla e-Devlet&#039;ten yapılabilecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürücüleri ilgilendiren yeni bir uygulamayı açıkladı. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm sürücüleri ilgilendiren yeni bir gelişmeyi duyurdu. Uraloğlu artık Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet'ten yapılabileceğini açıkladı. 

TEK TIKLA E-DEVLET'TEN ÖDENEBİLECEK

Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler.

Tünel, köprü, otoyol... Ödemeler artık tek tıkla e-Devlet'ten yapılabilecek - 1. Resim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

OTOYOL ÖDEMESİNİ E-DEVLET'TEN KİMLER YAPABİLECEK?

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemler de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD medyası İsrail'in iddiasını yazdı: İran geniş çaplı saldırı hazırlığında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Şimşek duyurdu! Yeni uygulamalar devreye alınıyor - EkonomiYeni uygulamalar devreye alınıyorTekrar 60 bin doların altında! Bitcoin’de 3 engel, 1 umut! - EkonomiBitcoin’de 3 engel, 1 umut!Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bugünden itibaren zamlı fiyat yürürlükte - EkonomiYurt dışına çıkacaklar dikkat! Artık zamlı tarife geçerli20 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi! - Ekonomi20 ilden milyar dolarlık ihracat!Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı - EkonomiHaziran ayı işsizlik rakamları açıklandıDisney'den milyar dolarlık yatırım hamlesi! Avrupa ve İngiltere için planlar başladı - EkonomiDev firmadan milyar dolarlık yatırım!
Sonraki Haber Yükleniyor...