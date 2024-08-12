Tünel, köprü, otoyol... Ödemeler artık tek tıkla e-Devlet'ten yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürücüleri ilgilendiren yeni bir uygulamayı açıkladı. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm sürücüleri ilgilendiren yeni bir gelişmeyi duyurdu. Uraloğlu artık Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet'ten yapılabileceğini açıkladı.

TEK TIKLA E-DEVLET'TEN ÖDENEBİLECEK

Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

OTOYOL ÖDEMESİNİ E-DEVLET'TEN KİMLER YAPABİLECEK?

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemler de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."