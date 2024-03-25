Banka hisseleri neden yükseliyor? Haftalık primde uçuşa geçtiler

Borsada son dakika! Faiz artışının olumsuz etkilerine rağmen geçen borsada işlem gören Yapı Kredi Bankası %20,87, Akbank %15,36, Garanti %12,97 ve İş Bankası %7,62 prim yaparak endeksi sırtladı. Ekonomistler; rasyonel politikalarla ülke risk priminin gerileyeceğini, yeni not artışlarıyla yabancı girişinin hızlanacağını ve bankalarda bunun fiyatlandığını aktarıyor. Buna rağmen yüksek faiz ortamının genel anlamda borsa için rahatsız edici olduğunu hatırlatan ekonomistler, kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası tarafından alınan kararlar, hisse senedi piyasaları tarafında da yakından takip ediliyor. Özellikle faizlerin yükselmesinin banka ve reel sektör hisselerini baskılaması beklenirken, geçen hafta ilk fiyatlamalar itibarıyla tam tersi bir görünüm yaşandı. BİST100 endeksinin yüzde 3,20 prim yaptığı geçen hafta; Yapı Kredi Bankası yüzde 20,87, Akbank yüzde 15,36, Garanti yüzde 12,97 ve İş Bankası yüzde 7,62 yükselerek, endeksin oldukça üzerinde bir performans sergiledi.

BANKA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ekonomistler; şu anda faiz artışı şeklinde gerçekleşen rasyonel politikaların ülke risk primini aşağı çektiğini belirterek, “Gerileyen rezervler ve artan döviz talebi, makroekonomik görünümü tehdit ediyordu. Şimdi zamanla burada düzelme gerçekleşmesi muhtemel. Bu da yeni not artışı beklentileriyle birlikte yeni yabancı yatırımcı girişini de destekleyecek. Ülkenin makroekonomik dengelerinin rayına oturuyor olması, sistemin sektörü olarak bankalar tarafında pozitif karşılanıyor” şeklinde konuşuyor.

MEVDUAT MI BORSA MI?

Öte yandan mevduat faizlerindeki yükselişin borsaya alternatif olabileceğini aktaran ekonomistler, “Cuma günü işlem hacminin 90 milyar lira ile ortalamaların altında gerçekleşmesi, buraya para girişinin de sınırlı gerçekleştiğini gösteriyor. Bununla birlikte kredili pozisyonlarda da artan faiz sebebiyle gerileme gözlemleniyor. Finansman ihtiyacını kredi ile karşılayan şirketlerin de maliyetlerinin artacağı görülebilir. Bütün bunlar borsayı kısa vadede rahatsız edebilecek unsurlar” görüşünü dile getiriyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

BİST100’de 11 Mart – 24 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 9368 – 8695 düşüşünün ardından gerçekleşen tepkide; FİBONACCI geri alım seviyeleri takip ediliyor. Buna göre söz konusu aralığın FİBO 78,6 geri alım seviyesine işaret eden 9220 önemli direnç olarak öne çıkıyor. FİBO 50 seviyesi olan 9030 ise ilk destek olarak izlenecek. Daha aşağıda 8950 kritik bir destek olarak konumlanırken; endeksin 9200 üzerinde kalıcılık halinde tarihi zirvelere yönelme ihtimalinin de artabileceği aktarılıyor.