Bayram yaklaştı, çarşı hareketlendi! Alışveriş 2 bin TL'yi buluyor!

AVM’ler, cadde mağazaları ve semt pazarlarında bayramlık kıyafet satışı arttı. Fiyatlar geçen yıla göre iki kat pahalı. Esnaf “Bir çocuğu giydirmek 2 bin lirayı buluyor” dedi

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Yaklaşan Ramazan Bayramı giyim sektörünü hareketlendirdi. Cuma günü tatile çıkacak olanlar kıyafet alışverişlerini şimdiden yapmaya başladı. AVM’ler semt pazarları ve cadde mağazalarında hafta başı itibariyle canlanma olduğu görüldü. İstanbul’da tekstilin kalbi olarak bilinen, Eminönü Sirkeci, Mahmutbey, Bakırköy, Merter ve Osmanbey gibi bölgelerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Ancak esnaf bu bayramdan çok umutlu değil. Geçen yıla göre kıyafetlere gelen zamlar sebebiyle alımların düşeceği belirtiliyor. Bahar dönemine girilmesiyle mont ve kaban yerine ince kazak ve tişört tarzı ürünlerin satıldığı belirtiliyor. Bu bayramda bir çocuğu baştan aşağı giydirmek 2 bin liradan başlıyor. En fazla satışın da çocuk reyonlarında olduğu ifade ediliyor.

ÇOCUK KOTLARI 600 TL

Bakırköy’de esnaflık yapan Tekin Güvenir “Geçen yıl 300 liraya sattığımız çocuk kotları bu yıl 600 liraya çıktı. Aynı şekilde, ayakkabı, tişört, ince kazak ve mont fiyatları da iki kat arttı. Eskiden dört kişilik bir aile gelip komple bayramlık kıyafetlerini alırdı, şimdi sadece çocuklar giyiniyor. Bugün bir çocuğu giydirmek 2 bin liradan başlıyor” dedi.

"4 KİŞİLİK AİLEYİ GİYDİRMEK 10 BİN LİRAYI BULUYOR"

Mahmutbey’de tekstil ürünleri satan bir diğer esnaf Kâmil Özendi ise “Eski bayramlar yok tabi, kıyafete ayırılacak bütçeler kısıtlandı. En çok çocuklar için alışveriş yapılıyor. Bugün dört kişilik bir aile her şeyi ile giyinmeye kalksa 8-10 bin lira tutuyor. Bu ekonomik şartlarda çok mümkün olmuyor. Bayramda kıyafet yerine gıdaya para harcanır oldu. Ağırlıklı alışveriş kredi kartı ile yapılıyor” diye konuştu. İnsanların ucuz diye yöneldiği semt pazarlarında fiyatlar AVM’ler ile yarışıyor. Mesela outlet bir AVM’de satılan 500 liralık yetişkin kotunun fiyatı semt pazarlarında da aynı fiyattan satılıyor.