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BDDK'dan bankalara izin çıktı! 2023 kar payları ne kadar olacak?

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BDDK&#039;dan bankalara izin çıktı! 2023 kar payları ne kadar olacak?

Ekonomi Haberleri  / -

Şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken bankalarla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. BDDK’nın 2023 net karından en fazla yüzde 15 nakit temettü ödemesine karar verildiği iddia edildi.

Şirketlerin temettü teklifleri sırasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yerini alırken bankalar için de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; bankaların 2023 net karından en fazla yüzde 15 nakit temettü ödemesine izin verilecek.

Kaynaklar bankaların halihazırda BDDK’ya temettü izni için talep gönderdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

BDDK geçen yıl da bankaların net karının yüzde 15’ine kadar temettü dağıtmasına izin vermiş, önceki yıllarda ise karın sermayeye eklenmesini tavsiye etmişti. Bankaların net karı 2023 yılında yıllık yüzde 44 artarak 620,5 milyar liraya yükseldi.

Mayıs seçimlerinden sonra TCMB’nin politika faizini 3 bin 650 baz puan artırarak yüzde 45’e yükseltmesi sürecinde bankaların karlarındaki artış 2023’te yavaşlamıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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