Özgür Özel'den, kapıları DEM'e kapatan belediye başkan adayına bir tepki daha

Eskişehir’de CHP İl Başkanlığı’na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ı hedef alarak, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin siyasi tercihine bakmaksızın hizmet verirler” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir takım programlar için bugün sabah saatlerinde Eskişehir’e geldi. ‘Annelerimize ve kadınlarımıza saygı ve şükran anıtı’ açılışının ardından CHP Eskişehir İl Başkanlığı’na gelen Özel, basın açıklaması yaptı.

CHP’li belediye başkan adaylarına ‘Eşitlik’ taahhütnamesi imzalatan Özel yaptığı açıklamada, “Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler” dedi.

"BİR İFADEYİ TÜM CHP'YE MAL ETMEK İÇİN ÇABA İÇİNDELER"

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal’ı hedef alan Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Son günlerde maalesef CHP belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde bazı çevreler bir seçim sırası, seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi. Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Buradan bir kez daha altını kalın kalın çizeriz, bugün olduğu için de mor şekilde altını çiziyoruz. Kalın bir mor kalemle çiziyoruz.

"CHP'Lİ BELEDİYELER EŞİT HİZMET VERİR"

Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.”