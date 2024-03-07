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Burcu Köksal Zafer Partisi'ne mi katılıyor? Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Chp, Haber

Gündem Haberleri  / -

CHP'nin yerel seçimlerde Afyonkarahisar'dan aday gösterdiği Burcu Köksal'ın sözleri tartışılmaya devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel'in 'sürçülisan oldu" açıklamasını yalanlayan Köksal'ın partiden ayrılacağı konuşulurken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Köksal'a kapılarının açık olduğunu söyledi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın, dün öğle saatlerinde yaptığı "Belediye başkanı seçildiğinde kapısının DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak’ şeklindeki söylemine, Genel Başkan Özgür Özel’in “Afyon’da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek düzeltmeye çalışması parti içinde krize neden olmuştu.

Köksal'ın konuşmasının ardından CHP lideri Özgür Özel 'sürçülisan oldu' diyerek durumu toparlamaya çalışsa da Burcu Köksal bir açıklama daha yapıp "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım." demişti.

CHP'de krize dönen açıklamalardan sonra bugün Genel Başkan Özgür Özel'den de yeni bir açıklama yaptı. Özel, "CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" dedi.

KÖKSAL, ZAFER PARTİSİ'NE Mİ KATILACAK?

CHP'yi karıştıran sözlerin ardından Burcu Köksal'ın partiden ayrılacağı konuşulurken, Köksal'ın Zafer Partisi'ne katılma ihtimalinin olduğu da iddia edildi.

Konuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özdağ, "Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır." ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt ilçesini ziyaret eden Özdağ, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, “Belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün partilere açık” şeklindeki açıklaması nedeniyle tepki gösterdiği CHP Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’a sahip çıkarak, “Burcu hanımı adeta CHP’den kovmuş. İmamoğlu’nun İBB Başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Ama bu CHP’de hakim olan DEM’ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu hanıma, Zafer Partisi’nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisi’nin kapıları DEM’e kapalı ve Burcu hanıma açık. Ama İmamoğlu’na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
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