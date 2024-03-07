Burcu Köksal "DEM hariç her partiye kapımız açık" demişti! Polemik sonrası CHP'den ilk açıklama

"Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'a partisinden cevap geldi. CHP'den yapılan açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır." denildi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." sözleri yeni bir gündem oluşturdu.

SÖZLERİ KRİZ ÇIKARTTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözleri "sürçülisan" olarak düzeltmesi ise tepkilere neden oldu. Köksal geri adım atmazken, polemiğe dahil olan Ekrem İmamoğlu ise "Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok." ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeler takip edilirken CHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

"TÜM HALKI KAPSAYAN BİR SİYASET KURMAKTA KARARLIYIZ"

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü. Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız.

"KAPILARIMIZ HERKESE SONUNA KADAR AÇIK OLACAK"

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakını yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz. Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."