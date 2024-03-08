CHP'de DEM Parti restleşmesi! İmamoğlu, Burcu Köksal için Özel'e 'Bu kadını ihraç et' demiş

CHP Afyonkarahisar adayı Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri sonrası İmamoğlu-Özel-Köksal üçgenindeki restleşmede yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, İmamoğlu, Özel'i arayarak, "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdi. Özel'in aradığı Köksal ise geri adım atmadı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri CHP içerisinde bir başka krize ve restleşmelere neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel art arda Köksal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine İmamoğlu-Özel-Köksal üçgenindeki krize dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'deki DEM Parti krizini bugünkü köşesine taşıdı. Selvi'nin iddialarına göre, İmamoğlu ile Özel'in Köksal'a resti çektiği günden yani dünden önce; çarşamba günü krizin temelleri bir telefon görüşmesinde atıldı.

Buna göre, çarşamba günü akşam saatlerinde İmamoğlu, Özel'i aradı ve "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye adeta genel başkanına 'talimat' verdi.

Bunun üzerine Özel, Köksal'ı arayarak, "Burcu Başkan sözlerini düzelt" dedi. Köksal ise geri adım atmayarak, "Düzeltmem. Çünkü yanlış yapmadım" diye karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

"Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Köksal'ın "Belediye başkanı olarak seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini 'sürçülisan' olarak düzeltmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da isim vermeden Köksal'ı işaret ederek, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri içeri almam. Şu partililer hariç, şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok! Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun çıkışının ardından CHP lideri Özel de bir kez daha Köksal'a resti çekmişti. Özel, Köksal'a "CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" diye cevap vermişti. Özel, tüm adayların taahhütname imzalayacaklarını söylemişti.