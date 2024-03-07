CHP'de 'DEM' çatlağı büyüyor! Özgür Özel ve Burcu Köksal'dan yeni açıklama

Yerel seçimlerde DEM Parti ile ittifak kuran CHP'de iç çatışma sürüyor. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, 'DEM'e kapılarını kapatırken CHP lideri Özgür Özel 'sürçülisan' diyerek durumu toplamaya çalıştı. İBB Başkanı İmamoğlu ise "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti" diyerek Köksal'a kapıyı gösterdi. CHP'de yaşanan DEM çatlağı büyüyor. Özgür Özel ve Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi. Özel, ‘talihsizlik’ derken, Köksal DEM'in yanına Hüda-Par'ı da ekledi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." sözleri ana muhalefet partisini karıştırdı. CHP lideri Özgür Özel 'sürçülisan' dese de İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti" diyerek Köksal'a kapıyı gösterdi.

Özgür Özel ve Burcu Köksal'dan DEM Parti tartışmalarına yeni açıklama geldi.

ÖZEL: "TALİHSİZLİK"

Bilecik’te düzenlenen miting öncesinde il başkanlığını ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, konuşmasında Afyonkarahisar’da Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın ‘Dem parti hariç herkese kapımız açık’ söylemlerine değindi. Konuyu "talihsizlik" olarak nitelendiren Özel şunları söyledi:

"Dün Afyon’da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii bir takım fırsatçılarda bunun üzerinde uzun süre tepindiler. Ama dünden bugüne olacak bir şey değil aylardır süren bir hazırlık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. "

SADECE DEM'E DEĞİL HÜDA-PAR'A DA KAPALI

Burcu Köksal ise DEM'in ardından Hüda-Par'a da kapısını kapattı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Köksal, Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim" dedi.

Köksal şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır."