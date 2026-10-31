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Ekonomi

BES’te kısmi ödemenin kapsamı genişliyor! Bedelli ve hac için para çekilebilecek

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BES’te kısmi ödemenin kapsamı genişliyor! Bedelli ve hac için para çekilebilecek
Başlık ResmiBES’te kısmi ödemenin kapsamı genişliyor! Bedelli ve hac için para çekilebilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilikte birikimlerin toplu çekilmesi yerine programlı geri ödeme ve yıllık gelir sigortası teşvik edilecek. Konut ve evlilik için uygulanan kısmi ödeme imkânı bedelli askerlik ve hac ibadetini de kapsayacak.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Haber Merkezi ANKARA - Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanlığının 2027 Yılı Programı’na göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında uygulanan kısmi ödeme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Düzenlemeye ilişkin mevzuat değişikliğinin tamamlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor. Böylece katılımcılar, bu ihtiyaçları için birikimlerinin bir bölümünü sistemden ayrılmadan kullanabilecek.

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KESİNTİLER AZALACAK

Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) yönelik başka hedefler de yer aldı. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. OKS’de ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.

BES’te kısmi ödemenin kapsamı genişliyor! Bedelli ve hac için para çekilebilecek
Başlık ResmiBES’te kısmi ödemenin kapsamı genişliyor! Bedelli ve hac için para çekilebilecek

KATILIMCI SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Yıllık Program’da yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı. Sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846’ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.

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