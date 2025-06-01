Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun...

Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir ton 200 kiloluk &quot;Memati&quot; satıldı! Araba fiyatına tosun...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Erzurum'da bulunan ve bir ton 200 kilogram gelen "Memati" isimli tosun araba fiyatına alıcısını buldu.

Kurban Bayramı'na bir hafta kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. 

Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun... - 1. Resim

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi’nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir emekle yetiştirdikleri ve ayrılmakta zorluk çektikleri tosunlarını Kurban Bayramı’na doğru yeni sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun... - 2. Resim

"400 BİN LİRA DEĞER BİÇTİK"

Çelik, "Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum’da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu" ifadelerini kullandı.

Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun... - 3. Resim

Tosun'un isminin ise "Memati" olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de grev krizi büyüyor! Duraklar insan sokaklar çöp dolu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz! - EkonomiBayramda hangi yollar ücretsiz olacak?EYT’den ret yedi, KDK devreye girdi! Emsal kararla emekli oldu geriye dönük maaşlarını aldı - EkonomiEmsal kararla emekli oldu geriye dönük maaşlarını aldıMaliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı - Ekonomi3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktıVize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı - EkonomiVize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandıSchengen engeli Türkiye’ye yaradı! İstanbul fuar merkezi hâline geliyor - EkonomiSchengen engeli Türkiye’ye yaradıErdoğan'dan akıllı ilaç talimatı! Sağlık alanında bir mağduriyet için düğmeye basıldı - EkonomiSağlıkta bir mağduriyet için düğmeye basıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...