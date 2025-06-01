Bir ton 200 kiloluk "Memati" satıldı! Araba fiyatına tosun...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2025 09:09 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 09:15 - Güncelleme:

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Erzurum'da bulunan ve bir ton 200 kilogram gelen "Memati" isimli tosun araba fiyatına alıcısını buldu.

Kurban Bayramı'na bir hafta kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi’nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir emekle yetiştirdikleri ve ayrılmakta zorluk çektikleri tosunlarını Kurban Bayramı’na doğru yeni sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. "400 BİN LİRA DEĞER BİÇTİK" Çelik, "Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum’da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu" ifadelerini kullandı. Tosun'un isminin ise "Memati" olduğu öğrenildi. İlgili Haber Marketler Kurban değil, et satıyor! Bayram öncesi önemli soru gündemde: Kurbanlık nerden alınmalı?

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci