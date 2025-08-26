BİST 100’den yeni zirve… Borsa rekorlara doymuyor!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde de yeni rekor seviyelere imza attı. BİST 100 günü %0,45 primle 11.530’dan tamamladı. Böylece endekste, tüm zamanların kapanış rekoru gerçekleşti. Bankacılık Endeksi %0,45 primle öne çıkarken; sınai endeks ve hizmetler endeksi sınırlı yükseldi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “11.400-11.500 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması adına en az iki veya üç kapanış görmenin bu noktada sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Son günlerde gerçekleşen rekor fiyatlamaların ardından kâr realizasyonları da gündeme gelebilir. Muhtemel geri çekilmelerde 11.252 destek seviyesinin takip edilmesi gerekmektedir.” denildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; TCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ağustos 2025’te, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine, reel sektör için 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine, hane halkı için ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine geriledi.

ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

İTO’DAN FAİZ BEKLENTİSİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını öngördüklerini belirterek, “Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef. Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceğini tahmin ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

TRUMP, FED ÜYESİNİ GÖREVDEN ALDI

Küresel piyasalarda günün en önemli gelişmesi; ABD Başkanı Donald Trump’ın, FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması oldu. Trump, Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Buna karşılık Cook, “Trump'ın beni kovmaya yetkisi yok, istifa etmeyeceğim.” dedi.

ABD’DEN RUSYA’YA UYARI

Öte yandan Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını tekrarlayarak, "Gelecek bir-iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, anlaşma olmazsa çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Bugün ABD’de açıklanan gelen verilere bakıldığında;

Dayanıklı mal siparişleri temmuzda %-2,8 geriledi. Beklentiler %-4,0 olarak öne çıkmıştı.

CB tüketici güven endeksi ise ağustosta 97,2 beklentiye karşılık, 97,4 olarak gerçekleşti.

PİYASALARDA SON FİYATLAR

TSİ 18:05 itibarıyla küresel piyasalarda son fiyatlamalar şöyle: