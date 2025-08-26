Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentilerinde düşüş

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentilerinde düşüş

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yıllık enflasyon beklentileri, ağustosta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi. Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e, reel sektör için yüzde 37,7'ye ve hane halkı için yüzde 54,1'e indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

