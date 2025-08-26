Bir hissede yükseliş %68’e vardı! BİST 100’ü rekora bu hisseler taşıdı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 11.478 puandan tamamlayarak, tüm zamanların kapanış rekorunu yeniledi.

BİST 100 kapsamında KONTR, BRSAN ve KTLEV %9,98 - %9,94 arası primle en çok yükselen hisseler olurken; BINHO, MAGEN ve SKBNK %-3,34 - %-2,66 değer kaybı ile en çok düşen ilk 3 hisse arasında yer aldı. En fazla para girişi KTLEV, KCHOL ve THYAO’da gerçekleşirken; AKBNK, YKBNK ve ASELS para çıkışında ilk 3 hisse oldu.

ENDEKSİ TAŞIYAN HİSSELER

Borsada rekorlar serisi, son bir haftada gerçekleşmeye başladı. Önceden bankalarla başlayan hareket borsanın sanayi hisseleri ile devam etti ve borsa yeni rekorlara yelken açtı. Özellikle ağustos ayı işlemlerinde BİST 30 kapsamında en fazla yükselen hisselerin sanayi şirketleri olması dikkat çekiyor.

BİST 30 endeksinde yer alan, gıda dışı sanayi ve ulaştırma şirketlerinin ağustos ayı performansı şöyle gerçekleşti:

1-SASA: 5,25 TL (%68,27)

2-PETKM: 21,84 TL (%27,72)

3-FROTO: 115,70 TL (%21,60)

4-SISE: 43,68 TL (%18,82)

5-GUBRF: 292,25 TL (%17,51)

6-THYAO: 338,25 TL (%17,45)

7-KRDMD: 31,18 TL (%12,48)

8-ASTOR: 115,90 TL (%12,31)

9-EREGL: 29,66 TL (%11,00)

10-TOASO: 255,00 TL (%10,49)

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, borsada yükselişin devamı halinde 11.650 seviyesini ilk direnç olarak gösterirken; döviz bazlı 297 dolar seviyesinin ikinci direnç olduğunu ve bunun TL karşılığının 12.180’e işaret ettiğini aktarıyor. Endekste önceki zirveye işaret eden 11.250 seviyesi ise “korunması gereken kritik destek” olarak öne çıkıyor. Analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde pozitif görünümün devam etmesini bekliyor. Altına düşüş halinde ise 10.900’e varabilecek kâr satışlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.