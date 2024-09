BİST100 Fitch sonrası yükselir mi? İlk 1 ayda dikkat çeken fiyatlamalar

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü kapanışını 9936’dan gerçekleştirdi ve bu hafta 4 işlem gününde %1 yükseldi. Fitch’ten bu akşam not artışı beklentisine karşılık borsanın sınırlı yükselmesi dikkat çekti. Öte yandan bu yıl gerçekleşen Fitch ve S&P not artışlarının ardından endeks 1 ayda, sırasıyla %6,6 ve %2,7 yükseldi. 19 Temmuz’daki Moody’s not artışı sonrasında ise 1 ayda yüzde 9 gerileme yaşandı.