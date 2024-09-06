BİST100 Fitch sonrası yükselir mi? İlk 1 ayda dikkat çeken fiyatlamalar

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü kapanışını 9936’dan gerçekleştirdi ve bu hafta 4 işlem gününde %1 yükseldi. Fitch’ten bu akşam not artışı beklentisine karşılık borsanın sınırlı yükselmesi dikkat çekti. Öte yandan bu yıl gerçekleşen Fitch ve S&P not artışlarının ardından endeks 1 ayda, sırasıyla %6,6 ve %2,7 yükseldi. 19 Temmuz’daki Moody’s not artışı sonrasında ise 1 ayda yüzde 9 gerileme yaşandı.

Dolarda bir ilk! Para nereye gidiyor? KKM ve DTH… İkisi birden!

Dolarda bir ilk! Para nereye gidiyor? KKM ve DTH… İkisi birden!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %0,48 değer kaybederek 9936 puandan kapanış yaptı ve psikolojik 10 bin barajının altında kaldı. Dün açıklanan OVP’de; enflasyon beklentilerinin bir miktar yükselmesi, sıkı para politikasının da bir süre daha devam edeceği yönünde beklentileri kuvvetlendirdi. Böylece borsada, zayıf bir görünüm öne çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST100 endeksi kapsamında dünkü işlemlerde;

-HALKB, CANTE, KTLEV, PEKGY ve VAKBN yüzde 6,53-3,52 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu.

-MAVI, YKBNK, TKFEN, ULKER ve PGSUS yüzde 5,58-2,48 arası değer kaybıyla “en fazla düşenler” oldu.

-En fazla para girişi yaşanan ilk 5 hisse ise; ASELS, GUBRF, TTKOM, FROTO ve KRDMD olarak sıralandı.

GÖZLER FITCH’E ÇEVRİLDİ

Piyasalarda gözler bugün, akşam saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten gelecek not kararına çevrildi. Not artışı beklenmesine rağmen bu hafta endeksin 4 günde %1 gibi sınırlı yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Fitch, son olarak 8 Mart’ta Türkiye’nin kredi notunu B+’ya yükseltmiş ve görünümü de pozitife çıkarmıştı.

BİST100’DE NELER YAŞANDI?

Öte yandan 2024 yılında 3 derecelendirme kuruluşundan da 1’er defa not artışı geldi. Mart ve Mayıs’ta Fitch ve S&P’den gelen not artışlarından sonraki 1 aylık süreçte BİST100, sırasıyla %6,6 ve %2,7 yükseldi.

19 Temmuz’da Moody’s not kararı sonrasında ise 1 ayda endeks, %9 geriledi. Bugünkü kararın ardından ise endekste pozitif görünümün sürmesi ve 1 aylık süreçte 10.200-10.500 bandının test edilebileceği ifade ediliyor.