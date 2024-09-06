Altın fiyatları için final günü! Kritik ABD verisi 15:30’da…

Altında son dakika! 6 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2755 TL ve ons altın fiyatı 2520 dolardan güne başlıyor. ABD’de dün açıklanan özel sektör istihdamının beklentileri karşılamaması üzerine, ons ve gramda yön yukarı döndü. Gözler bugün saat 15:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamlarına çevrildi. Bu verinin de beklenti altında kalması halinde, altında yükselişin hız kazanması bekleniyor. Onsta 2535 kritik direnç olarak izleniyor.

Dolarda bir ilk! Para nereye gidiyor? KKM ve DTH… İkisi birden!

Dolarda bir ilk! Para nereye gidiyor? KKM ve DTH… İkisi birden!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda 18 Eylül’de açıklanacak kritik FED faiz kararı yaklaşırken; öncesinde, en önemli verilerden olan ağustos ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları bugün belli oluyor. Altın fiyatlarında da ABD verileri öncesinde, yukarı yönlü fiyatlamalar dikkat çekiyor.

6 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada işlem gören 6 Eylül 2024 gram altın fiyatı, 2755 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2782-2822 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 605 TL, yarım altın 9 bin 200 TL ve tam altın da 18 bin 345 TL’den satılıyor.

İlginizi Çekebilir BİST100 Fitch sonrası yükselir mi? İlk 1 ayda dikkat çeken fiyatlamalar

6 EYLÜL 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2520 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksi 101,00 sınırına gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde %3,7’ye yakın yatay görünüm sürüyor. Dolar göstergelerindeki zayıf görünüm üzerine, son 24 saatte ons altın fiyatı 2495 dolardan 2520 dolara doğru hareketlendi.

İlginizi Çekebilir Gram altın yatırımcılarına alım fırsatı! İslam Memiş açık açık tarih verdi

SON ABD VERİLERİNE DİKKAT!

ABD’de dün açıklanan ağustos ayı özel sektör istihdamı, 145 bin beklentiye karşılık, 99 bin kişilik artış gösterdi. Beklentinin oldukça kalan veri sonrasında bugünkü istihdam rakamları daha da önem kazandı. ABD ağustosta tarım dışı istihdamın 164 bin kişi artması ve işsizliğin de %4,2’ye gerilemesi bekleniyor.

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Anketlere göre faizde çeyrek puanlık indirim %59 ve yarım puanlık indirim %41 olasılıkla fiyatlanıyor. San Francisco FED Başkanı Mary Daly, istihdam piyasasının sağlığı için faizlerin düşmesi gerektiğini; Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic de sıkı politika duruşunun uzun sürmemesi gerektiğini ifade etti.

BU SEVİYELER KRİTİK!

Analistler; bugünkü tarım dışı istihdam rakamlarının da beklenti altın kalması halinde, FED’in daha agresif bir faiz indirimine yönelebileceğini, bununla birlikte altın fiyat fiyatlarının da ivmeleneceğini, ons altında 2535 dolar ve gramda 2785 TL’nin kısa vadeli önemli hedefler olabileceğini ifade ediyor.