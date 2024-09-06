Dolarda bir ilk! Para nereye gidiyor? KKM ve DTH… İkisi birden!

Dolarda son dakika! 6 Eylül 2024 dolar fiyatı 33,99 TL’den güne başlıyor. 7 hafta sonra ilk defa Kur Korumalı Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarının ikisi birden geriledi. Geçen hafta KKM’den 24,8 milyar TL çıktı, DTH’lar 1,26 milyar dolar azaldı. Faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ve ekonomi yönetimine dair spekülasyonların ortadan kalkması, stresi azalttı. Çözülen dövizin ise TL mevduata, konut-otomobil alımına ve ticarete yöneldiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftanın son işlem gününe girerken dolarda yatay seyir sürüyor.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik kadar, Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. DTH ve KKM genellikle ters orantılı hareket ederken, geçen hafta her ikisinde de gerileme yaşandığı görüldü.

6 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada işlem gören 6 Eylül 2024 dolar fiyatı 33,99 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,91-34,01 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda kısa vadede 33,93 destek ve 34,08 direnç olarak takip ediliyor. Euro da yeni güne 37,81 TL’den başlıyor.

DTH HESAPLARI GERİLEDİ

5 Temmuz-23 Ağustos arasındaki 7 haftalık dönemde aralıksız olarak yükselen döviz mevduatları 10 milyar dolarlık artışla birlikte 172,48 milyar dolara yükselmişti. Ancak geçen hafta DTH’larda 1,26 milyar dolarlık gerileme yaşandı. Döviz hesaplarındaki gerilemenin tamamı tüzel hesaplarda gerçekleşti.

KKM’DE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Öte yandan KKM hesaplarında da 29 Ağustos ile biten haftada, 24,8 milyar TL’lik çıkış gerçekleşti. Böylece KKM’nin toplam büyüklüğü 1,59 trilyon TL sınırına geriledi. Son dönemde KKM’den çıkan paranın bir kısmının DTH’lara geçtiği görülürken, geçen hafta piyasada bu eğilim gerçekleşmedi.

PARA NEREYE GİDİYOR?

Faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, TL’yi güçlendiren yeni tedbirler ve ekonomi yönetimine dair spekülasyonların ortadan kalkmasıyla birlikte döviz hesaplarında da çözülme yaşandığı belirtiliyor. Çıkan paranın ise konut-otomobil alımı, TL mevduat ve dış ticaret işlemlerine yöneldiği ifade ediliyor.