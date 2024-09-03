Dikkat çeken KKM detayı! Dolar neden düştü?

Dolarda son dakika! 3 Eylül dolar fiyatı 33,93 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 34,40 TL ile zirve yapan dolardaki gerilemede iki sebep öne çıktı. TCMB tarafından ek sıkılaşma sonrası gecelik faizlerin %53’e yaklaşması, TL’yi güçlendirdi. KKM hesaplarında dönüşüm tarihinin uzatılması ise piyasada döviz talebini dizginledi. Dolarda 33,85 TL destek ve 34,00 TL direnç olarak izlenirken; gözler bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türk lirası, eylül ayının ilk işlem haftasına güçlü bir başlangıç yaptı. Geçen hafta 34,40 TL ile zirve seviyesini gören dolar, bu hafta başında 34,00 TL’nin altına geriledi. Benzer şekilde geçen hafta 38,50 TL rekorunu test eden Euro da 38,00 TL’nin altına dönüş yaptı.

3 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 3 Eylül 2024 dolar fiyatı 33,93 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,85-33,95 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dünkü kapanış seviyelerine yakın bulunan dolarda; kısa vadede 33,85 TL destek ve 34,00 TL direnç olarak takip ediliyor.

3 EYLÜL 2024 EURO FİYATI

Bankalar arası piyasada 3 Eylül 2024 Euro fiyatında ise ilk işlemler 37,53 TL’den gerçekleşiyor. Döviz bürolarında Euro; 37,23-37,53 TL alım ve satım fiyatlarında bulunuyor. Euro’da da 37,25 TL destek ve 37,75 TL direnç olarak öne çıkıyor. Dövizde fiziki piyasada alım fiyatlarında gerileme dikkat çekiyor.

DÖVİZ NEDEN GERİLİYOR?

Piyasalarda, geçen ayki döviz talebinin ardından kurlarda yaşanan bu gerilemede 2 sebep öne çıkıyor. TCMB’nin perşembe akşamı ek sıkılaşma hamlesinin ardından gecelik TL faizlerinin %53’e yaklaşması ve KKM hesaplarında dönüşüm tarihinin uzatılması; döviz talebini azaltarak TL’ye destek oluyor.

GÖZLER TÜFE RAKAMLARINDA

Bugün gözler ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İstanbul enflasyonu aylık bazda beklentilerden fazla gerileyerek %1,7’ye doğru çekilmişti. TÜİK verilerinde de benzer eğilimin öne çıkabileceği, %2’nin altında bir gerçekleşme halinde, enflasyonda düşüşün başladığına izlenimlerin artacağı belirtiliyor.